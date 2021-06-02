Biden honra a los sobrevivientes de los disturbios raciales de Tulsa

El presidente Joe Biden se convirtió en el primer mandatario estadounidense en funciones en rendir un homenaje a los cientos de afroamericanos fueron masacrados por una turba blanca los disturbios raciales de Tulsa, Oklahoma, en 1921.

Biden supervisó un momento de silencio por las víctimas después de reunirse con tres personas que vivían en el distrito durante la masacre: Viola Fletcher, Hughes Van Ellis y Lessie Benningfield Randle. Después, recorrió un museo dedicado a los disturbios raciales de Tulsa.

Ahora, entre las edades de 101 y 107 años, los sobrevivientes que se reunieron con Biden pidieron al Congreso "justicia" este año y son partes en una demanda contra funcionarios estatales y locales que buscan varias compensaCiones para la masacre, incluido un fondo monetario para víctimas.

Los sobrevivientes y hermanos Viola Fletcher y Hughes Van Ellis escuchan al presidente estadounidense Joe Biden mientras se pronuncia sobre el centenario de los disturbios raciales de Tulsa durante una visita al Centro Cultural Greenwood, en Tulsa, Oklahoma.|CARLOS BARRIA/REUTERS

"Durante demasiado tiempo, la historia de lo que sucedió aquí se contó en silencio. Compatriotas estadounidenses, esto no fue un disturbio. Fue una masacre", dijo Biden.

La conciencia colectiva sobre los asesinatos ocurridos entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, que no se enseñaron en las clases de historia ni se informaron en los periódicos locales durante décadas, ha aumentado en los últimos años.

Biden contra la discriminación racial

La administración Biden también planeó medidas para combatir la desigualdad. Incluyen esfuerzos para expandir los contratos federales con pequeñas empresas desfavorecidas, invertir decenas de miles de millones de dólares en comunidades como Greenwood, que sufren de pobreza persistente, y realizar nuevos esfuerzos para combatir la discriminación en la vivienda.

El presidente planea abordar el legado estadounidense de violencia racista y los desafíos que representa, dijo un funcionario de la administración. Biden no puede cumplir su promesa de restaurar el "alma" de la nación sin reconocer la complejidad de la historia de Estados Unidos, aseguró la fuenteo.

We can’t just choose to learn what we want to know — and not what we should know.



We memorialize what happened in Tulsa 100 years ago so it can’t be erased. — President Biden (@POTUS) June 1, 2021

La masacre de Tulsa de 1921

Los disturbios raciales de Tulsa tuvieron lugar en el distrito Greenwood el 31 de mayo y el 1 de junio de 1921, cuando residentes blancos de la ciudad dispararon y mataron a hasta 300 personas negras pertenecientes a una próspera comunidad afroamericana, conocida como Black Wall Street.

La masacre comenzó después de que un limpiabotas negro, de 19 años, fuera acusado de agredir a una operadora de elevadores blanca de 17 años. Él fue puesto bajo custodia pero el rumor de que había sido linchado alarmó a la población negra local, por lo que algunos afroamericanos llegaron armados al juzgado, donde se enfrentaron con personas blancas. El incidente dejó 10 blancas y 2 afroamericanas muertas.

A medida que la noticia de estas muertes se extendió por toda la ciudad, la violencia de la turba explotó. Alborotadores blancos arrasaron el vecindario negro esa noche y la mañana siguiente, matando hombres y mujeres, quemando y saqueando tiendas y hogares. Las tropas de la Guardia Nacional de Oklahoma lograron controlar la situación al declarar la ley marcialal día siguiente.

Alrededor de 10,000 afroamericanos se quedaron sin hogar y el daño a la propiedad ascendió a más de $1,5 millones de dólares en bienes raíces y $750,000 en propiedad personal, mientras que las compañías de seguros no cubrieron los daños y nadie fue acusado por la violencia.

Muchos supervivientes dejaron Tulsa, mientras que los residentes blancos y negros que se quedaron en la ciudad guardaron silencio durante décadas sobre el terror, la violencia y las pérdidas de este evento. La masacre se omitió en gran medida de las historias locales, estatales y nacionales.

Este disturbio es llamado el peor incidente de violencia racial en la historia de Estados Unidos.

Tune in as I deliver remarks to commemorate the 100th anniversary of the Tulsa Race Massacre. https://t.co/JLAHnyeyhH — President Biden (@POTUS) June 1, 2021

Te puede interesar: EEUU pone fin formalmente a política migrante de Trump