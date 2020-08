Busca Fernández Noroña consulta popular para encarcelar expresidentes

Cd. de México.- El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña anunció que busca que se apruebe una consulta popular para que la ciudadanía decida si se lleva a juicio y se encarcela a los ex presidentes; desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

“El Partido del Trabajo ha decidido convocar al pueblo de México a una consulta, vamos a hacer todos los trámites establecidos en el artículo 35 constitucional y queremos preguntarle al pueblo de México si está de acuerdo en que se inicie un proceso penal en contra de los ex presidentes de la república, de Salinas a Peña, pasando por el usurpador de Calderón, que se vayan a la cárcel y regresen lo robado, esa es la pegunta que se le va a hacer al pueblo de México”.

Sin embargo esta decisión causó burlas y rechazo entre varios legisladores incluyendo a los de Morena.

El senador del PAN, Julen Rementería calificó la intensión del diputado Fernández Noroña como una estupidez. Dijo que para juzgar a quienes han violado la legalidad justamente está la ley y la constitución que no pueden ser substituidos por una consulta popular.

Pidió reflexionar en lo que sucedería si la consulta fuera a favor de que no se procediera en contra de los ex presidentes aunque hubiera pruebas contundentes de ilegalidades, pues ya no se podría actuar, dijo, de manera legal porque la consulta así lo decidió con lo que se incurriría en un quebranto a la ley.

“Perdón que lo diga así pero es una tontería, o sea llevar a consulta qué, el ejercer el Estado de derecho, pues no necesita consulta. Si hay cosas que sancionar pues lo tienen que hacer o, a ver, si de la consulta que propone ese diputado que resulta que la gente dice no, ¿no vamos a proceder? ¿el Fiscal tendría que hacer caso?, pues no¡, tendría que proceder a pesar de que la consulta dijera no, ya lo queremos libre¡, o sea es un absurdo, es una completa estupidez e idiotez pedir a la gente que opine sobre algo que está el Fiscal obligado a hacer. Si hay materia para investigar tiene que investigar aunque la consulta diga si o no, entonces es absolutamente innecesario, es un elemento más de este circo de tantas carpas, un circo mediático para tratar de sacar raja política y por supuesto que este tiene un fin y una fecha; el 2021”.

El senador de Morena, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar pidió a Fernández Noroña analizar bien la ley en la materia para evitar confusiones.

“No creo que el INE que se encarga de hacer las consultas tenga la facultades. Yo recuerdo que son infraestructura, obras, programas, obras regionales que involucren uno o más estados. Pero esa es otra materia entonces yo esperaría que nos ajustemos a lo que jurídicamente hemos establecido y estamos aquí para ello”.

Por su parte el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera dijo que todo proceso debe ajustarse a la ley y al debido proceso para evitar linchamientos como en el pasado.

“Todo lo que ha precisado el Fiscal y lo que ahora marca el nuevo Sistema Penal Acusatorio va en el respaldo probatorio”.