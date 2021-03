Buscan senadores de oposición frenar Reforma Eléctrica en la Corte

Cd. de México.- Senadores de oposición anunciaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Reforma Eléctrica, luego de que ya fue aprobada en Comisiones del Senado y que podría ser avalada por el Pleno en la sesión vespertina de este martes.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu dijo que agotaran todos los recursos legales.

“Vamos a agotar todos los medios de defensa legal que están a nuestro alcance, como senadores de la República vamos a preparar una acción de inconstitucionalidad y confiamos en que la Suprema Corte sostendrá los criterios que ha venido ya manteniendo en otros medios de defensa, también vinculados a la política energética de este gobierno”.

Ruiz Massieu consideró que la reforma es violatoria de diversas disposiciones legales así como de acuerdos internacionales lo que impactará de manera negativa en la economía, las inversiones y el empleo.

“El proyecto que aprobaron con su mayoría viola, no solo la Constitución, puesto que viola el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el principio de legalidad y retroactividad de la ley, la libre competencia y la jerarquía de normas. Viola tratados internacionales, viola el T-MEC, viola el Tratado que ya está negociado con Europa y viola un sin número de acuerdos de protección reciproca de inversiones y ello le va a generar un daño patrimonial y una pérdida de credibilidad y de confianza a nuestro país inconmesurable, vamos a tener energía cara y sucia, vamos a comprometer la salud y el futuro de los mexicanos, vamos a perder competitividad y vamos a perder inversión y eso significa que vamos a perder empleos”.

Por su parte la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez confió en que la Suprema Corte frenará la reforma por los antecedentes que se han dado en esta materia.

“Es muy importante decir que el antecedente y los amparos que se le concedieron al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, a Greenpeace, básicamente tiene que ver con este derecho en la Constitución de un ambiente sano, limpio y el derecho a la salud. Entonces yo creo que siguen siendo los mismos jueces, sigue siendo la misma Corte, yo confío en que ese tema está muy claro de la violación en esta materia, y si ahora le sumamos que se pone una violación a la Constitución en la concurrencia eléctrica, que es muy claro que en materia de generación hay concurrencia eléctrica y en materia de transmisión y distribución es un tema exclusivo para la CFE, eso lo dice la Constitución. Entonces sí creo que, de ser consistente la Corte con lo que falló en meses pasados, no veo ningún tema diferente, o sea, creo que nos asiste la razón y todos los mexicanos que tienen derecho a tener esta salud seguramente van a poner amparos por su parte”.

La legisladora argumentó que la reforma propiciará que la energía sea más cara para todos y en poco tiempo se reflejará esta situación adversa para la ciudadanía en su conjunto.

“El megawatt de energía que proviene del combustóleo cuesta mil 485 el día de hoy; el megawatt de la energía limpia cuesta 385 pesos el día de hoy. Decir que no va a subir la luz es una falacia, porque si vas a producir energía de mil 485 el megawatt, a la larga alguien va a pagar ese costo y van a ser los mexicanos. Decir que no pasa nada si estas energías tienen emisiones es no reconocer que hoy se violan todas las normas ambientales, quemando combustible con 4 por ciento de contenido de azufre, esa es la realidad, lo que quieren hacer es producir energía cara y sucia, y eso es demostrable con los números de ellos, con los números que reporta la CRE sobre los costos de la energía; es demostrarle con los números del Instituto Nacional de Salud Pública de los efectos que tiene en la salud la generación de energía a base de combustibles fósiles”.