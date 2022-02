Buscan senadores del PRI eliminar prisión preventiva oficiosa

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu presentó en la sesión de este jueves una iniciativa para eliminar de la Constitución Política la prisión preventiva oficiosa por atentar, según dijo, contra la libertad y los derechos humanos de los ciudadanos. La legisladora consideró que también agrede y es violatoria de la presunción de inocencia.

“Esta norma violenta dos derechos fundamentales: el de la libertad personal y el derecho a la presunción de inocencia, y equivale a una condena privativa de la libertad sin haber juicio ni sentencia”.

Dijo que se busca que sean las instancias judiciales de procuración e impartición de justicia las que determinen en cada caso si corresponde aplicarla de, manera excepcional, o no hacerlo.

“No se pretende que quien comete un delito y es encontrado responsable no enfrente la acción de la justicia y cumpla una condena, simplemente se confirma su derecho a que se valoren las circunstancias del caso antes de que sea privada la persona de su libertad sin enfrentar el proceso”.

PAN y PRI apoyan iniciativa.

Los senadores del PAN y del PRI apoyaron la iniciativa. La senadora panista, Xóchitl Gálvez destacó que la propuesta va en concordancia con la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no haya excesos al imponer la medida cautelar y se pueda revisar a los dos años de haberla aplicado.

“Esto va acorde con lo que la Corte acaba de establecer de que una persona pueda estar un máximo de dos años que para una persona que es inocente, aunque pues es una locura. Anteriormente el juez daba la prisión preventiva si la justificaba adecuadamente el Ministerio Público, para mí eso debería ser en general. Es muy común que en los ministerios públicos no haya peritos, no haya médicos forenses, no haya gente especializada en tecnologías y creo que eso es lo que hay que fortalecer en los ministerios públicos”.

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera coincidió en que actualmente se cometen irregularidades, ilícitos y excesos al aplicar la medida, algo indico, que tiene que parar.

“Lo que se está planteando, no es que ya no haya prisión preventiva oficiosa, sino que sea prisión preventiva solicitada en todos los casos, pero que el criterio del juzgador sea estricto, no con criterios laxos como ahora, de peligros de fuga a discreción, sino que se tenga que fundar y motivar, precisamente como lo acaba de señalar la Suprema Corte de Justicia que habló de la revisión a los dos años”.

La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para ser dictaminada.