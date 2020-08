Buscarán senadores del PAN revertir recorte a presupuesto de InMujeres

Cd. de México.- Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su rechazo al recorte del presupuesto, de 151 millones de pesos, al Instituto Nacional de las mujeres (InMujeres) y calificaron la decisión como indignante e ilegal. La senadora Nadia Navarro explicó que la legislación prohíbe la reducción de presupuestos en este tipo de programas sociales.

“Se da a conocer este recorte presupuestal, que alcanza un 75 por ciento, de verdad que es indignante, primero porque de 207 millones de pesos, hoy sólo se cuentan con 55, este recorte lo justifican diciendo que obedece a todo un recorte de gobierno, de una estructura gubernamental, que me perdonen, pero hoy en el artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Disciplina Hacendaria, hay un artículo que prohíbe estrictamente la reducción de programas que tengan que ver con el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, este blindaje jurídico, este blindaje parlamentario que se encuentra en este artículo obedece a una lucha que han tenido feministas a lo largo de muchos años, está en la ley, no sólo en el presupuesto de egresos, sino que también en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres”.

En conferencia de prensa virtual, dijo que se mantendrán en la lucha junto a organizaciones de la sociedad civil para defender que no se toque el presupuesto para apoyo a las mujeres.

“Los más seguro es que, como siempre lo hemos hecho, nos vamos a organizar, y nos seguiremos organizando, para defender no sólo lo que se ha ganado en esta causa, que no es mía, no es de una sola persona, es de todas las mujeres. Lo hacemos por las que ya no están, las que perdieron la vida en actos de violencia. Lo hacemos por quienes vienen. Lo hacemos por las trabajadoras, por las personas que han perdido sus empleos, por las personas que requieren todas estas redes de apoyo. Toda esta estructura gubernamental y de instituciones que se han venido construyendo a través de muchos años”.

Por su Parte la senadora Kenia López Rabadán señaló que los derechos humanos de las mujeres en México, en lugar de avanzar van en retroceso.

“Lo que hacen estos representantes de Morena, es que no escuchan a los expertos, no escuchan a quienes durante muchos años de su vida han hecho la defensa, han materializado la defensa de los derechos humanos de las mujeres. La sesión de ayer es una tristeza, es un retroceso, es como ir como los cangrejos, para atrás, los derechos humanos deben evolucionar no involucionar; los derechos humanos deben protegerse no destruirse, esta decisión del recorte brutal que ha hecho el gobierno de Morena es una muestra más del desdén, del desprecio, de la misoginia”.