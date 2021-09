Califica Xóchitl Gálvez como error reunión de panistas con Santiago Abascal

Cd. de México.- La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez fue una de las legisladoras de ese partido que mostró su inconformidad por la reunión que sostuvieron integrantes de su Grupo Parlamentario con el líder del partido VOX, el ultraderechista español, Santiago Abascal.

Calificó como un error el sentarse con ese personaje que ha sido altamente cuestionado por sus posturas radicales en diversos temas.

Abascal ha emprendido una cruzada para sumar adeptos políticos y sociales de diversas partes del mundo con el fin de que apoyen la denominada Carta de Madrid en dónde se alerta de un avance comunista en diversas regiones y que representaría una fuerte amenaza para el desarrollo y prosperidad de las diferentes naciones.

Sin embargo el documento destaca la defensa y respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho y a la libertad de expresión, entre temas. Xóchitl Gálvez asegura que en su bancada ya se asume como un absoluto error el haber sostenido ese encuentro con el ultraderechista español.

“Yo creo que sí, yo creo que sí fue un error. La Carta de Madrid defiende libertades, pero desde mi punto de vista muy personal, es que es un error sentarte con un personaje que violenta derechos humanos, que desprecia la paridad hacia las mujeres, que desprecia a los indígenas de este país, que desprecia a los migrantes, entonces creo que el problema es el personaje con el que se sentó el Grupo Parlamentario. Su servidora no firmó la carta, ni estuvo pero sí creo que en el Grupo se asume como un error el haberlo hecho, si fue un error”.

La legisladora consideró que no se puede quemar en leña verde a su coordinador de bancada, Julen Rementería y solicitar su remoción ya que no se trató de una alianza con el partido español Vox, ni hay acuerdos para apoyar su movimiento ideológico.

Sin tratos con la ultraderecha.

Sin embargo señaló que si los senadores del PAN han hecho críticas por qué se ha respaldado desde esferas gubernamentales a personajes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, considerado como un dictador o al expresidente de Bolivia, Evo Morales de corte socialista, tampoco pueden tener trato alguno con la ultraderecha. Además indicó que la sociedad está cansada de la polarización y de que haya motivos para profundizar en la confrontación política.

“La carta es probable que esté bien, el problema es el personaje que vino, creo que el error fue sentarse con ese personaje, y tan es así que tuvimos que salir a decir; a ver nosotros no tenemos nada que ver con VOX, porque VOX sí representa a la ultraderecha y en un país de libertades hablar de ultraderecha y polarización pues ya estamos hartos. Creo que no podemos mandar un mensaje en ese sentido. Y por supuesto que no hay ninguna alianza, por supuesto que no es algo en lo que todos los senadores del PAN hayamos estado, pero si fue un error sentarse con un personaje como ese”.