Campeche está en riesgo de retroceder a semáforo amarillo: AMLO

Campeche, el primer estado en alcanzar el semáforo verder epidemiológico, podría pasar a color amarillo; sin embargo, el gobierno federal prepara un censo para identificar a los maestros que serán vacunados contra Covid-19, porque la entidad lleva más de tres meses con el mismo indicador, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el presidente López Obrador descartó que Campeche sea la primera entidad en regresar a clases presenciales, pese a que los maestros serán los primeros en ser vacunados contra Covid-19 y pese a que se ha mantenido en semáforo verde por grandes periodos.

“Se habló de 20 mil trabajadores de educación, conserjes, inspectores y se está revisando el censo porque hay maestros que tienen doble plaza. No es para regresar a clases a partir de la próxima semana porque faltaría la segunda dosis, es adelantarnos. Campeche está en verde, me informaron o no sé, si va a ser así que pasa a amarillo con la nueva evaluación. De todas maneras como ha estado mucho tiempo en verde pues vamos a vacunar”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa.

Campeche es el primer estado que descendió al mínimo en el semáforo epidemiológico, la estrategia nacional para identificar el nivel de riesgo, y desde el 25 de septiembre permanece en verde. Chiapas también alcanzó el color verde, pero retrocedió una semana después.

El sexto embarque de vacunas antiCovid-19, que ya fue distribuido a todo el país, contiene 20 mil dosis para los docentes en Campeche.

La estrategia nacional de vacunación contempla primero al personal médico que combate el avance de la pandemia de Covid-19 en primera línea y los maestros de Campeche, ante la posibilidad del retorno a clases presenciales. Posteriormente se vacunará a la población a partir de la edad.

Se garantizan las libertades y el derecho a disentir. Conferencia matutina. https://t.co/E9xZVkHIzq — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 21, 2021

“Maestros de Campeche, mañana vamos a explicar cómo se va a llevar a cabo la vacunación”, aseguró.





El semáforo epidemiológico, vigente al 31 de enero, cerrará con 29 estados en máximo nivel de riesgo; Chihuahua y Chiapas tienen color amarillo (riesgo moderado) y sólo Campeche en color verde.