Cancela Monreal visita de Kamala Harris al Senado

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal informó que la visita, que se estaba impulsando de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris al Senado de la República, será pospuesta para una mejor ocasión. Monreal explicó que la falta de acuerdos entre las bancadas ha propiciado que no se hayan dado las mejores condiciones para el encuentro con Kamala Harris.

“La invitación que corrimos a la vicepresidenta, Kamala Harris se hizo en razón de su calidad como vicepresidenta, pero particularmente como presidenta del Senado de Estados unidos, por lo que una reunión con ella, en su primera visita a México, era una decisión natural, sin embargo dicha invitación ha tenido reacciones mixtas entre colegas parlamentarios, El Senado ha buscado resolver asuntos por consenso, sin embargo ahora hay en algunas voces que se han expresado y que temen que el proceso electoral en México, y la polarización que indiscutiblemente está dominando el espacio público, opaquen un encuentro que debería gozar del ambiente más favorable”.

Buscan mejorar entorno para encuentro con Harris

Según Monreal se trabaja este asunto con la Cancillería con el objetivo encontrar un mejor entorno y mejores condiciones para una próxima visita de Kamala Harris a nuestro país.

“El Senado ha cuidado no ser un factor de estridencia y ser un terreno de menos confrontación o de no confrontación permanente, lo he dicho y lo hemos dicho una y otra vez, nuestra misión es asegurar tener un Senado plural, productivo, eficaz, y ante la ausencia de consensos amplios, siempre consideramos que la mejor fórmula es generar condiciones para una visita afortunada y consensada, por eso estamos en acuerdo con la Cancillería, revisando la posibilidad de que este encuentro se dé en una ocasión próxima”.