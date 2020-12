CDMX y siete entidades más tienen un repunte de casos de Covid-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ocho entidades del país, entre ellas la Ciudad de México, han registrado un repunte de contagios de Covid-19, por lo que llamó a la población a cuidarse hasta antes del 24 de diciembre.

Y es que anoche, las autoridades de la Ciudad de México informaron que 52.5 por ciento de las camas están ocupadas; 972 están libres para terapia intensiva y el mismo número para hospitalización no crítica. Además, hay al menos 4 mil 732 personas internadas, 126 más que un día antes, cuando la capital del país registró su máxima ocupación hospitalaria desde mayo.

TE RECOMENDAMOS:

López Obrador propone a Esteban Moctezuma como próximo embajador en Estados Unidos

“Primero hacer un llamado a todos los mexicanos, mujeres y hombres, en especial a los capitalinos, a quienes vivimos en la Ciudad de México para cuidarnos en estos días. En todo el país sigue afectando la pandemia del Covid-19 pero hay ocho estados, ocho entidades federativas en donde está creciendo el contagio, una de estas entidades federativas es la Ciudad de México”, dijo el jefe del Ejecutivo al iniciar la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

“En los últimos tiempos ha habido más hospitalizaciones, hay más contagios y podemos, como lo hemos hecho entre todos, controlar esta situación si nos cuidamos. Lo que debemos de pensar es que falta muy poco para el 24”, dijo el mandatario, quien insistió en que los ciudadanos se deben de cuidar hasta antes del 24 de diciembre.

El jefe del Ejecutivo indicó que su gobierno está haciendo todo lo posible para tener más camas para atender a los pacientes con Covid-19.

“Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, estamos ampliando el número de camas, nos están ayudando de otros estados, porque sólo en los ocho estados tenemos incrementos. Entonces, agradezco mucho a médicos, enfermeras de otros estados que están viniendo a la Ciudad a ayudar; y vamos a tener ya más camas, no vamos a ser rebasados”.

TE PODRÍA INTERESAR:

Tom Cruise enfurece con su equipo: ¡No vamos a cancelar esta maldita película!

“Lo que tenemos que procurar es cuidarnos hasta antes del 24, desde luego cuidarnos siempre, pero de manera especial si podemos no salir o solo salir a la calle por lo indispensable porque es el que podamos tener la necesidad de ir a la calle estar en la calle por sustento, una compra verdaderamente necesaria, no por algo superfluo, pues entonces sí, con cuidado pero procurar estar en casa y como lo hemos venido diciendo que no hagamos festejos en las casas y yo espero que pasando el 24 ya baje la movilidad en la ciudad y esto nos va a ayudar mucho. Prohibido prohibir, no se trata de cerrar la actividad económica, comercial, incluso la recreación, no se trata de eso.