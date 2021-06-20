Celebran Juneteenth por todo Estados Unidos

El primer el Día de la Independencia Nacional Juneteenth fue celebrado por todo Estados Unidos. Multitudes se reunieron el sábado 19 de junio por todo el país para celebrar el nuevo feriado nacional que conmemora el fin de la esclavitud legal de los afroamericanos.

Juneteenth es un acrónimo en inglés de junio y 19.

Texas lo convirtió oficialmente en feriado en 1980 y, desde entonces, 45 estados más, junto al Distrito de Columbia han seguido su ejemplo.

En Galveston, las multitudes disfrutaron de un desfile que incluyó una banda de música, espectáculos de danza y una procesión de autos deportivos especiales.

Muchos espectadores se alegraron del nuevo feriado, pero algunos dijeron que declarar un feriado nacional podría ser una victoria hueca para los afroamericanos, pues muchos aún sufren injusticias raciales en Estados Unidos.

Por todo el país, conciertos, mítines, exhibiciones de arte y mucha comida fueron algunos de los eventos planeados para conmemorar el Día de la Independencia Nacional Juneteenth.

A day to remember, celebrate and a reminder that we must continue to push forward 🤘#Juneteenth pic.twitter.com/oqxWCmvOqb — Texas Longhorns (@TexasLonghorns) June 19, 2021

¿Cómo nació el día Juneteenth?

El evento que inspiró a Juneteenth es la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos bajo la Proclamación de Emancipación de 1863 del presidente Abraham Lincoln, la cual fue anunciada tardíamente por un ejército de la Unión en Galveston, Texas, el 19 de junio de 1865, después de que terminó la Guerra Civil.

El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris firmaron el jueves un proyecto de ley que convierte a Juneteenth en el undécimo feriado reconocido a nivel federal, luego de que este fuera apoyado por una abrumadora mayoría por la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de una votación unánime en el Senado.

La ley llega un año después de que Estados Unidos fue sacudido por protestas contra el racismo y la policía tras el asesinato de George Floyd, un hombre afroamericano, a manos de Derek Chauvin, un oficial de policía blanco de Minneapolis.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es aplaudido mientras celebra la Ley del Día Nacional de la Independencia Juneteenth durante una ceremonia de firma en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, el 17 de junio de 2021. |CARLOS BARRIA/REUTERS

Homenaje a George Floyd con motivo de Juneteenth

Un gran busto de George Floyd se inauguró en Brooklyn, Nueva York, durante el Día de la Independencia Nacional Juneteenth.

George Floyd se convirtió en el rostro de un movimiento nacional y luego global que desafía la brutalidad policial y los prejuicios raciales.

El hermano de Floyd, Terrence, estuvo en la inauguración del gran busto en el vecindario Flatbush de Brooklyn. "Tenemos el poder. Y una vez que entendemos que realmente podemos entender y celebrar el Juneteenth, celebremos la libertad", dijo.

El busto de George Floyd permanecerá en exhibición en Brooklyn durante varias semanas antes de ser trasladado a Union Square, en Manhattan.

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