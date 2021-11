Chocan diputados por fecha para discutir Reforma Eléctrica

Cd. de México.-Una vez más se contraponen las posturas entre la mayoría de Morena y la oposición en San Lázaro en torno a la fecha en que habrá de iniciar el debate en parlamento abierto de la reforma eléctrica.

Morena asegura que sigue viva para este año, pero oposición dice que no.

Calendario se dará a conocer la siguiente semana: Morena.

El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que la próxima semana se concretara el calendario para el parlamento abierto.

“Está existente, la reforma va, va avanzando y es lo que nosotros vamos a impulsar, a comunicar, a desmenuzar. Yo creo que hay condiciones para empezar el debate y para empezar el tema de los foros abiertos, del Parlamento Abierto con ciudadanos, con especialistas y, por supuesto, con especialistas, con dueños de empresas, con académicos, hay muchas asociaciones y sociedades”, señaló Gutiérrez Luna.

Oposición dice que será hasta noviembre de 2022.

Pero el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, insiste en que la discusión en este año está cerrada, por lo que será hasta septiembre de 2022.

“Nosotros esperamos que en su momento se dé la discusión, no creo que sea en este semestre, como lo dijimos nosotros, ni en el primero del año que entra porque tenemos elecciones. Nosotros no hemos variado nuestra postura… y no queremos que lo electoral se convierta en un debate constitucional, y lo constitucional un debate electoral”, sentenció el priista.