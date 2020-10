Cierra filas oposición por fideicomisos; Morena refrenda su eliminación

Cd. de México.- En la Cámara de Diputados escala la confrontación por la eliminación de 109 fondos y fideicomisos.

Ahora es a nivel de los líderes parlamentarios de la oposición y Morena.

El PAN, PRI, MC y PRD, acusan que no es válido el dictamen avalado en la Comisión de Presupuesto y exigen reponer el procedimiento.

“Solamente se votó en lo general, pero sin los artículos reservados; entonces es un dictamen incompleto que no trae varios artículos aprobados. Así, en nuestra opinión de proceso legislativo, no se puede presentar al pleno”, alerto el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo Padilla.

Acusan a Morena de pretender dar un albazo para introducir un cambio de última hora.

“De última rendija, quieren poner 33 mil millones de pesos del Fondo para Gastos Catastróficos a su disposición, cuando ni siquiera estaba prevista esta circunstancia; y ese fondo está destinado para gastos de seguridad, gastos de salud para personas que no tienen seguridad social, los niños con cáncer, las enfermedades renales, las enfermedades hepáticas”, señaló el panista Juan Carlos Romero Hicks.

Y es que, en el PRI, insisten en que se revise cada uno de los fondos y fideicomisos para determinar que funciona y que no.

“Quita lo que no sirve y deja lo que sirve, pues así de elemental, uno por uno. Qué es lo que hace el dentista, pues te va revisando uno, a ver, aquí, no, acá. No. No llega una persona al consultorio con un hacha o con un machete y dice, pues mira, para que no haya problema, córtale la cabeza. Pues es lo que está pasando aquí”, acusó el líder del PRI en San Lázaro, René Juárez Cisneros.

Pero en Morena, advierten que este jueves impondrán su mayoría para eliminar 109 fondos y fideicomisos.

“Son muy mañosos, porque ayer ellos reventaron el quórum, pero el dictamen fue votado y tenemos su firma. Lo que quieren es irse con mañas para evitar la desaparición de los fideicomisos. Y es normal, porque ellos están muy acostumbrados a la corrupción; ellos lo que defienden es la corrupción, el despilfarro…Pero aquí la mayoría es la que decide”, sentenció Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

En tanto, en las afueras de la Cámara de Diputados protestan por la eliminación de los apoyos victimas de desaparecidos y de protección a periodistas.

La Comisión de Presupuesta de San Lázaro está convocada para reunirse este jueves para discutir y votar las reservas al dictamen que extingue fideicomisos y fondos, que le darán al gobierno más de 68 mil 478 millones de pesos, que, dicen, serán destinados para enfrentar la crisis de salud por la pandemia.