CINCO canciones que debes escuchar este fin de semana

24 de octubre.- Es sábado de recomendaciones musicales, te presentamos una gama más pop de artistas que seguro enriquecerán tu oido:

1.- Danna Paola, quien hace unos meses fuera juez de La Academia, nos regala una espectacular canción alejada del reguetón y que nos remonta a una gran etapa de su vida como la bruja Elphaba en Wicked.

Hablamos de “Viaje A La Luz”, canción que forma parte del Soundtrack de la película “Más Allá De La Luna”, la más reciente apuesta de Netflix en cinta animada.





2.- Lana del Rey regresa para hacernos viajar a otra época con su inigualable color de voz vintage y melancólico.

“Let Me Love You Like A Woman”, fue escrita junto a Jack Antonoff. Es la primera canción que estrena desde el lanzamiento de su aclamado disco Norman Fucking Rockwell (2019).

3.- Ariana Grande, considerada por algunos críticos como la “Nueva Princesa del Pop”, lanzó este viernes ‘Positions’, nombre del primer sencillo del disco del mismo nombre.

Se espera que el 30 de octubre sea lanzado el resto del álbum, donde se rumoran colaboraciones con The Weekend, Doja Cat y Ty Dolla $ign.

4.- Banda MS, quienes aparecieron el la lista de Los 300 líderes más influyentes de México de una prestigiada revista, presenta “Cerrando Ciclos”, una amarga canción para dejar atrás a ese amor que “no pudo funcionar”.

5.- Yuridia presentó hace unas semanas el segundo sencillo, de un álbum del que hasta la fecha no hay información.

La canción es una nueva apuesta de la sonorense, que da oportunidad a que nuevos compositores trabajen para ella.

Con la composición de Alejandra Zéguer y Paolo Stefanoni, Yuridia se presenta con un material más fresco y un poco alejado del ritmo de composición de José Luis Roma, quien ha sido su principal colaborador en recientes éxitos.