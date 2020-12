Citlalli Hernández da positivo a Covid-19

La senadora con licencia y actual secretaria general del partido Morena, Citlalli Hernández, informó que dio positivo a la prueba de Covid-19; ha manifestado algunos síntomas y su oxigenación se mantiene en niveles normales.

A través de su cuenta de Twitter, la morenista difundió el resultado de su prueba y relató brevemente que hace dos días inición con algunos malestares.

Ante eso, decidió realizarse la prueba y finalmente le informaron que dio positivo por lo que atenderá sus responsabilidades en el partido Morena, desde su domicilio.

“Antier comencé con algunos malestares; hoy me realicé la prueba y me informan que di positivo a Covid-19. Mi saturación de oxígeno está bien y aunque perdí un poco el olfato, estoy optimista. Atenderé responsabilidades desde casa. Cuídense mucho y si pueden, no salgan”, escribió la senadora con licencia.

En noviembre pasado, el actual líder de Morena, Mario Delgado, anunció que luego de 13 días de haber permanecido contagiado de Covid-19, su prueba resulto negativa.

El líder morenista informó mediante sus redes sociales los resultados de la prueba PCR que se practicó en el laboratorio de Salud Digna y acompañó la buena noticia con la frase “¡Adiós #COVID-19! Gracias”.

Fue el 21 de octubre cuando Delgado Carrillo dio a conocer que se encontraba contagiado de COVID-19.

El diputado con licencia informó que había presentado síntomas leves, pero al cumplir con el cuadro sintomático, decidió hacerse la prueba que le confirmó que estaba contagiado.

