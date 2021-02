Claudia Sheinbaum declaró que hay una mejor organización en el segundo día de vacunación a adultos mayores

Ciudad de México. En la Ciudad de México hay mejor organización en este segundo día de vacunación a adultos mayores, respecto a la jornada de ayer… Así lo aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbum, quién incluso reconoció que este martes, entre 3 y 4 unidades de vacunación iniciaron tarde la aplicación del biológico vacunación, debido a retrasos en el traslado de la vacuna.

“El proceso es el siguiente, las vacunas están en unidades de refrigeración, en algunos casos están en la Jurisdicción Sanitaria y en otros casos están en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en otros casos en unidades de refrigeración del ISSSTE, en estos lugares está o la Guardia Nacional o la SEDENA o la Marina para poder escoltar las vacunas, llegan los médicos responsables o el trabajador de la salud o trabajadora de la salud responsable de contar las vacunas y de ponerlas en el termo y ese proceso a veces tarda un poquito, en lo que se cuentan las vacunas, se firma, etcétera”

“Están hoy pues como decía, mucho más organizados, hay sillas en todos lados, se buscó que la gente no, en la medida de lo posible no hiciera filas en la parte externa de las escuelas o los Centros de Salud, en algunos lados todavía está la fila así porque no hay espacio adentro para guardar la sana distancia”, declaró Sheinbaum.



La jefa de gobierno aseguró que está garantizada la segunda dosis para los adultos mayores, y explicó que se aplicará de 8 a 12 semanas después de la primera aplicación. Llamó a este sector de la población a seguir tomando todas las medidas sanitarias, pues recordó que alcanzarán la inmunidad hasta que pasen 15 días aproximadamente, luego de recibir la segunda dosis de la vacuna…