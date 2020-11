Cofepris emitirá permisos exprés para importar medicinas

Por mandato presidencial, ahora la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá emitir automáticamente permisos para la importación de medicinas a las empresas internacionales que tengan garantizada su confiabilidad y posean la autorización sanitaria de sus países de origen.

Hace algunos meses, los medicamentos que buscaran obtener sus registros sanitarios debían esperar hasta 90 días,pero ahora se les aprobará ‘fast track’, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Informó que solicitó a la Cofepris eliminar el tiempo que le tomaba otorgar un permiso para que un medicamento pudiera ser comercializado y utilizado en el país, compromiso forma parte del compromiso que suscribió con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.

Esto ocurre frente al desabasto de medicinas en hospitales del país ya las propias resistencias que siguen en la administración de López Obrador, así que decidió eliminar el término establecido durante su gobierno.

“Todavía ayer preguntamos: ‘¿y cuántos días ahora se van a requerir?’, y me contestaron: ‘20’, dije: no, y hoy vienen los de Naciones Unidas y se les va a notificar con un oficio del señor de que es en automático. Pero todo esto no es casual, son los obstáculos que nos ponen para que no podamos adquirir los medicamentos y que continúe el desabasto y que tengamos que ponernos de rodillas ante ellos. Están equivocados”, aseveró el presidente ante los medios de comunicación.

López Obrador recordó que los 90 días que tardaba la Cofepris era para desesperar a las farmacéuticas de venderle al gobierno federal, para mantener el monopolio que sostenían 10 empresas que abastecían al gobierno federal de hasta el 80% de medicamentos .