Con reclamos diputados analizan política social del Gobierno Federal

Ciudad de México. Una vez más diputados se confrontaron por la política social del tercer año del gobierno federal.

Morena, sus aliados y la oposición cruzaron acusaciones y reproches por la pobreza, el manejo de la pandemia y el desempleo en el país.

“De acuerdo a cifras del Coneval, la actual administración, ha sumado a las filas de la pobreza a 3.8 millones de mexicanas y mexicanos más. Eso es equivalente a todo el estado de Chihuahua o Guerrero. El otorgamiento de dinero por sí mismo no es una política social”, acuso en tribuna la diputada del PRI, Laura Barrera Fortoul.

Morena y sus aliados del PT salieron en defensa del proyecto del gobierno.

“Pareciera que lo que les duele a los priistas y panistas…es que el dinero ya no pasa por sus manos. 70 por ciento de los hogares de México están beneficiados con las políticas sociales de Andrés Manuel López Obrador y este es el inicio de la reducción de la pobreza, le duela a quien le duela”, sostuvo Lilia Aguilar Gil, diputada del PT.

Reclamos de Zavala agudizan diferencias

Pero las diferencias se agudizaron cuando la panista Margarita Zavala subió a tribuna y reprocho la desaparición de programas sociales de gobiernos anteriores.

“La realidad ha rebasado al gobierno y lo que estamos viviendo no merece la palabra transformación. Si hay una T es de tragedia y es de ustedes. A sabiendas de la pandemia ustedes cancelaron el Seguro Popular y con eso cancelaron el derecho de millones de mexicanas y mexicanos”, acuso Zavala.

Mientras que desde las curules de Morena la defensa del gobierno se hizo al de “es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador”

Y Margarita Zavala retó, “eso grítenle a 15 millones que les quitaron el derecho a la salud”.

Mientras sus compañeros del PAN coreaban “seguro popular, seguro popular”, los de Morena le recordaron los hechos lamentables ocurridos en la guardia de Hermosillo sonora al grito de “Abc, Abc, Abc”.

Y Morena cuestiono los logros de expresidente como Felipe Calderón.

“La que terminó de hablar, a favor de quién gobernó, a favor de quién legisló en seis años. Por qué no generó empleo, por qué no generó educación, por qué no generó hospitales. Qué fácil y qué irresponsable es venir a pararse y a criticar al mejor presidente de México, que está dando resultados”, refutó Alfredo Porras Domínguez de Morena.

En medio de marcadas diferencias los diputados analizaron lo hecho en política social en el tercer año de gobierno del presidente López Obrador. En próximas sesiones lo relativo a la política exterior del país.