El concurso World Press Photo premia a las mejores fotografías del año

El reconocido concurso World Press Photo que premia a las que considera las mejores fotografías del mundo, anunciará este 15 de abril a los ganadores de las distintas categorías del certamen.

Todas tomadas en el 2020

En esta edición, la número 64, la pandemia de COVID-19 y sus efectos fueron el objetivo de muchos de los trabajos, además de muchas fotos tomadas en manifestaciones, incendios, explosiones, guerras y competencias deportivas.

Tomorrow we’ll be announcing the winners of the #WPPh2021 Contests during the online Awards Show! The virtual event commences at 16:00 CEST. Attendance is free and open to all. Register here: https://t.co/nXmA3qLIX4 pic.twitter.com/e6DDRiBIUZ — World Press Photo (@WorldPressPhoto) April 14, 2021

Las 45 imágenes finalistas fueron tomadas por fotógrafos de 28 países y quedaron elegidas de entre un total de 74 mil 470 fotografías.

Entre ellas está el abrazo a Rosa Luzia Lunardi de parte de la enfermera Adriana Silva da Costa Souza, en la residencia Viva Bem, Sao Paulo, Brasil, el 5 de agosto de 2020.

Muchas de las víctimas que ha dejado el COVID-19 en todo el mundo han muerto solas, abrazos ni despedidas, ni siquiera cuando apuraban sus últimos segundos de vida. Eso muestra esta imagen tomada en Indonesia.

Durante casi 130 mil millones de cubrebocas se han usado mensualmente en todo el mundo. Muchos de ellos acaban en el mar, en contacto directo con la flora y fauna.

Los horrores de la guerra quedan plasmados en esta imagen donde se muestra una familia desplazada por el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno Karabakh.

La imagen de Marion, de apenas 24 años, enferma de cáncer metastásico y su hijo ethan en presencia de peyo, un caballo usado con fines terapéuticos en calais, Francia, es otra de las finalistas.

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Imágenes que cumplen función informativa

La lucha desigual entre un hombre que en Kenia defiende su sembradio de una invasión de langostas fue capturada por el lente del español Luis Tato: "yo creo que el fotoperiodismo ha desarrollado una función informativa y social muy importante especialmente en estos momentos donde el auge de las redes sociales y las fake news han transformado tanto la manera que recibimos y procesamos información", dijo el fotógrafo.

Estas son solo algunas de las 45 fotografías que este año fueron calificadas como las mejores del 2020 y de las cuales saldrán las premiadas en diferentes categorías.

Instantes capturados por la sensibilidad de 45 artistas, que cuentan la historia con una cámara en la mano.