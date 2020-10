Constata México los avances del Programa Sembrando Vida en El Salvador

San Salvador, El Salvador.- México constató los avances en la instrumentación del programa “Sembrando Vida”, un proyecto que brinda oportunidades a través de actividades como cosecha y siembra, permitiendo reactivar la economía e impulsar el desarrollo de la región.

La directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Carrillo Cubillas, enfatizó que para el presidente Andrés Manuel López Obrador es fundamental apoyar al campo, pues es la mejor estrategia para asegurar nuestro futuro y el de los que vienen.

En este sentido, refirió que como parte del Plan de Desarrollo Integral, cuando se propuso poner en marcha estrategias de cooperación para la región centroamericana, no se dudó en que Sembrando Vida sería la mejor opción. “Cómo no íbamos a venir a compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido en estos años con este programa y también a aprender de lo que ustedes saben. No hay mejor cooperación que esta, la cooperación de la solidaridad y la de la hermandad”, dijo.

Durante un encuentro con trabajadores de la tierra inscritos en el programa, destacó que se busca apoyar a agricultores de pequeña escala a establecer sistemas productivos agroforestales, combinando la producción de los cultivos tradicionales con árboles frutícolas y maderables y con el sistema de Milpa Intercalada entre Árboles Frutales (MIAF).

Carrillo Cubillas indicó que a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19, la voluntad y el trabajo conjunto entre naciones hizo posible que en ningún momento se paralizará el proyecto que seguramente abrirá grandes oportunidades para los salvadoreños. La funcionaria mencionó que además de la generación de empleos, se consigue la autosuficiencia alimentaria y la creación de nuevos proyectos productivos para beneficio de la población más vulnerable.

Laura Elena Carrillo Cubillas compartió que una de las ventajas de la inédita estrategia en materia de cooperación es la entrega de apoyos directos a las personas inscritas en el programa. “Sigámoslo haciendo, sembrando nuestras tierras”, expresó.

En tanto, Pablo Salvador Anliker, ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, aseveró que Sembrando Vida es un proyecto grande que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha implementado en México con experiencia y éxito probado, y que es el mismo modelo que ahora se está aplicando en Centroamérica. Además, precisó que los trabajos para su puesta en marcha jamás se frenaron como aseguraron algunos medios en El Salvador. “Muchas gracias al Gobierno mexicano, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por la ayuda que nos ha dado aquí en El Salvador”, externó.

Por su parte, el embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú, indicó que Sembrando Vida es un programa al que el Gobierno de México le tiene mucho aprecio porque es muy noble al apoyar directamente a quien trabaja el campo. Destacó que uno de los aprendizajes adquiridos frente a la pandemia ha sido que el campo es una actividad esencial. “Nos enorgullece que la cooperación internacional de nuestro país a través de la AMEXCID esté financiado este programa tan importante porque no solamente se producen los alimentos, sino también se reforesta con la siembra de árboles maderables y frutales, reactivando la economía”, subrayó.

El director general de Economía Agropecuaria en El Salvador, Manuel Ernesto Sosa, expresó que Sembrando Vida busca no solamente fomentar el empleo, sino también la unidad de las familias y que los jóvenes puedan encontrar oportunidades en el territorio en donde han crecido para engrandecer su nación. “Los jóvenes son siempre el presente y el futuro de nuestro país. Ellos son el motor que nos muestra que no existen límites cuando se trata de construir el futuro”, sostuvo. El evento también contó con la participación de la directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), Karla Palma.

Las y los inscritos en Sembrando Vida son originarios de veinte municipios, los cuales registran los mayores índices de migración, violencia y pobreza. Adicional a la dispersión económica que caracteriza al programa, también recibirán apoyo técnico y en especie. Con esto, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la solidaridad y cooperación internacionales, y su convicción de atender las causas de la migración en la región.