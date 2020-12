Construir reclusorios equivalía a mantener hotel cinco estrellas: AMLO

“Aunque parezca increíble, llevo ya más de dos años y todavía me estoy enterando de cosas”, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador como preámbulo para hacer una denuncia: los contratos que posiblemente sean un fraude en la asignación de construcción y servicios de los reclusorios.

En su conferencia de prensa diaria, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario reveló la corrupción en contratos para construir reclusorios en el país.

“Aunque parezca increíble, llevo ya más de dos años y todavía me estoy enterando de cosas porque (la corrupción) era en todo el gobierno, no era nada más que hacían negocio en la compra de las medicinas, no. En los resclusorios.

“Imagínense que hacen un contrato para construir reclusorios, construyen diez reclusorios, se privatizan los reclusorios y en el contrato se establece que el proveedor o contratista o la empresa que invierte y construye, también va a dar el servicio de la vigilancia, que incluye las cámaras, va dar el servicio de alimentación para los reclusos, lavandería y el servicio médico, todo integrado y el gobierno lo único que va a dar es una renta”, relató.

En ese sentido dijo que los costos eran muy elevados y que se pagaron incluso aunque el los centros de reclusión no hubiera un solo preso.

“El costo para el gobierno es el equivalente a mantener un hotel de cinco estrellas y se les paga el cien por ciento aunque no estén ocupados. Es más se empezó a pagarles antes de que hubiese un recluso, mes con mes. Entonces, estamos revisando esos contratos, estamos hablando de miles de millones de pesos”.

López Obrador explicó que estas anomalías las acaban de descurbrir pero ya dio la instrucción de revisar los contratos correspondientes, pues de ser un fraude “nosotros también estamos en falta” pues se pagó ya lo correspondiente al 2019 y 2020.

“Pero eso lo acabamos de revisar, hace poco y tenemos que proceder y ya di la instrucción de que se haga la revisión de los contratos porque es un fraude y estamos en falta porque ya se pagó en el 19 y se pagó en el 20, pero así muchas cosas”, reiteró.

Insistió en que sus adversarios quieren que ese tipo de situaciones se mantengan: “por eso dicen que quieren regresar, yo digo que sí pero lo que se robaron”.

Dijo que como ahora se están dando cambios y ya no se permite la corrupción ni los lujos en el gobierno, ni los lujosos contratos que hacían al amparo del poder público, es que sus adversarios están molestos e inconformes.

Aseguró que presentará “un informe de todos los robos que se cometían, los atracos”, aunque no precisó una fecha para ello.

