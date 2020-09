Continúan las diferencias en el Senado por el Ingreso Básico Universal

Cd. de México.- En el Senado continúan las diferencias por el ingreso Básico Universal. Los senadores del PAN insisten en que se debe otorgar ese apoyo económico de manera urgente a todas las personas que perdieron el trabajo debido a la pandemia.

El senador Damián Zepeda dijo que es algo justo para quienes lo perdieron todo y por eso es que han solicitado que se realice una consulta popular para que sea la ciudadanía la que decida al respecto.

“Hoy lo que estamos buscando es algo que consideramos es justo, se dice mucho aquí, no, espérense, miren, vamos a platicar y demás, pero desde marzo presentamos esta propuesta, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ¿cuánto tiempo más quieren que la gente no tenga dinero para comer?, ¿cuánto tiempo más quieren que la gente no tenga empleo?, no, lo justo es hoy dar ese apoyo. Entonces, que la gente decida, que el ciudadano decida si quiere que su gobierno le dé un apoyo o no cuando hay una crisis”.

Sin embargo el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal aseguró que no hay dinero para otorgar el apoyo, a menos de que se apliquen más impuestos.

“Hay que actuar con responsabilidad, son 400 mil millones de pesos, ¿de dónde los van a sacar?, solamente de una vía: más impuestos o deuda externa. Es el tema de fondo. No es simple y sencillamente aprobarlo por aprobarlo, tienes que actuar con responsabilidad y con prudencia, eso es lo que creo”.