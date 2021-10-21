El primer cohete espacial construido en Corea del Sur despegó, este jueves 21 de octubre, en un lanzamiento de prueba que representa un gran salto para los ambiciosos planes espaciales del país. Corea del Sur lanzó con éxito su primer cohete espacial 100 % nacional.

El cohete KSLV-II Nuri de tres etapas, con una longitud 47.2 metros y 200 toneladas de peso y adornado con la bandera nacional, llevaba un satélite ficticio en su lanzamiento desde el Centro Espacial Naro, situado en el condado de Goheung (unos 340 kilómetros al sur de Seúl), a las 5 p.m. (08:00 GMT), se mostró un video proporcionado por el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea (KARI).

Diseñado para poner en órbita cargas útiles de 1.5 toneladas

El cohete Nuri, o "mundo", está diseñado para poner en órbita cargas útiles de 1.5 toneladas y ponerlas a una ubicación de 600 kilómetros a 800 kilómetros sobre la Tierra, como parte de un esfuerzo espacial más amplio que prevé el lanzamiento de satélites para vigilancia, navegación y comunicaciones, e incluso sondas lunares.

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Unas 30 empresas surcoreanas han participado en el desarrollo de Nuri, que ha tenido un coste de 1.9 billones de wones (más de 16.155 millones de dólares) y monta un "cluster" de cuatro motores de 75 toneladas en su primera fase, uno de 75 toneladas en la segunda y uno de 7 toneladas en la tercera.

Décimo del mundo para desarrollar y lanzar sus vehículos espaciales

Con su primer cohete espacial de fabricación 100 % nacional, lo convierte al país asiático en el décimo del mundo con capacidad para desarrollar y lanzar sus propios vehículos espaciales y le permitirá avanzar en su programa satelital y también en uno de los siete capaces de poner en órbita satélites de más de una tonelada junto a Rusia, Estados Unidos, Francia, Japón, China y la India.

Las autoridades surcoreanas planean volver a realizar otro lanzamiento en mayo y realizar al menos otros tres de aquí a 2027 con vistas también a comercializarlo en el futuro para otros países.

Esto ha sido posible después de que este año se eliminaran las restricciones que Washington imponía a Seúl en el desarrollo de proyectiles y cohetes para evitar una escalada armamentística en la península.

Los lanzamientos espaciales han sido durante mucho tiempo un tema delicado en la península de Corea, donde Corea del Norte enfrenta sanciones por su programa de misiles balísticos con armas nucleares.

