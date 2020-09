“Criterios políticos” incidieron en el retiro de candidatura para dirigir a la OMC, afirma Jesús Seade

El subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, culpó a “criterios políticos” el retiro de su candidatura a la dirección de la Organización Mundial del Comercio.

En conferencia de prensa virtual, el que también fuera el representante del actual gobierno en el último tramo de la ratificación del T-MEC, explicó que su candidatura, aún contando con el apoyo de China, Japón y Estados Unidos perdió el apoyo de los países europeos en favor de que la dirección recaiga en una mujer y preferentemente de un país africano.

“Acabaron prevaleciendo los criterios políticos, que yo también aplicaría, que me parecen muy válidos, pero en estas circunstancias yo me habría ido por otro lado, yo no hablaría de una decisión justa o injusta, hubo un poco de confusión en la toma decisiones porque Europa actuó como una pero se le contó como veintisiete”, dijo el funcionario federal.

Seade añadió que fue una decisión un poco rara y desafortunada en el sentido de que a su parecer, una buena candidatura, debió de haber sido examinada en las instancias, en las vueltas ulteriores y no lo fue.