Decisión de Canadá que prohíbe viajes a México afectará turismo: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal propuso impulsar todos los buenos oficios diplomáticos de México e impulsar el diálogo con los países como Canadá que han prohibido los viajes desde esas naciones hacia nuestro país. También dijo que es necesario que en México se mejoren las acciones en el combate a la pandemia que ahora nos tiene sometidos.

“Hay que platicar con ellos por la vía diplomática y por la vía de la política exterior para que reconsideren y para que nosotros mejoremos las condiciones al interior del país en esta pandemia brutal que nos tiene sometidos”.

Además señaló que la decisión de esas naciones afectará sobre todo al turismo y a las inversiones hacia México.

“Es una decisión difícil que afecta a la economía del país fundamentalmente en materia turística, y de inversiones y esperamos que pronto pase esta pesadilla”.

En su momento el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín dijo que es necesario que el gobierno mexicano comience a dar señales positivas en el manejo de la pandemia.

“Me parece que hay que comenzar a mandar señales de más certeza porque una de las cosas que más están pesando en el caso mexicano es que u día decimos una cosa y otro día decimos otra. Nos hemos visto extraordinariamente lentos en el caso de las vacunas por las razones que fueran, pero la situación es esa, estar vacunando a tres mil personas diarias pues no representa ninguna garantía para os demás países. Me parece un poco exagerado también me parece que México debería de comenzar a pensar cómo va a detener que estos países que nos han enviado siempre gente pues nosotros siempre les hemos permitido el acceso”.