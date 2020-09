Delgado pide a Cámara Diputados auditoría para transparentar recursos de Morena

Ciudad de México. En la carrera por la presidencia nacional de Morena, Mario Delgado, respondió a un grupo de sus compañeros legisladores que dudan del manejo de los recursos asignados a la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de diputados.

Desde Acapulco, informó que solicito a la Cámara de Diputados haga públicos los informes trimestrales de gasto y se abra una auditoria.

“Hoy mismo estoy enviando una solicitud al contralor interno de la Cámara de Diputados para que audite el presente ejercicio fiscal y todos y cada uno de los pesos que hemos utilizado dentro del Grupo Parlamentario que, por ciento, la gran mayoría en un gran porcentaje se regresa directamente a los diputados”, señalo el líder parlamentario de Morena en San Lázaro.

Reconoció que hay quienes difieran con su candidatura a la dirigencia, pero no se vale desprestigiar a nadie ni al grupo parlamentario.

“Yo no estoy haciendo uso de recursos públicos en estos viajes que estoy haciendo a algunos estados para visitar a los militantes y simpatizantes, y platicar con ellos sobre la perspectiva que tenemos de nuestro partido...Nosotros mismos hicimos delito grave y de prisión, de cárcel a todo aquel que utilice recursos públicos para campañas”, sostuvo.

Mario Delgado llamó a los Morenista a dejar a un lado las descalificaciones y mantenerse unidos. “Yo no me conduzco a través de sectarismos ni del influyentismo, ni del amiguismo, no tengo grupo...Les diría, no tengan miedo, vamos a construir entre todos un partido que consolide la Cuarta Transformación y que sea un punto de apoyo para el Presidente de la República”.