Demuestra Damián Zepeda incrementos de tarifa eléctrica

Cd. de México.- Con los recibos de luz y diversos documentos en la mano el senador del PAN, Damián Zepeda demostró que las tarifas de la luz se incrementaron a partir de la llegada de Morena al poder en esta administración y no como se ha argumentado por diversos funcionarios como Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre otros. Dijo que es totalmente demostrable que la Reforma Energética pasada ha traído beneficios como una baja en la tarifa eléctrica.

“¿Y qué pasó?: 2015, 0.80, bajó; 2016, 0.73, bajó; 2017, 0.79; 2018, 0.79, es decir, los tres años, perdón, 0.79, bajaron las tarifas; ¿cuándo fue cuando subió la tarifa eléctrica en México?, ¿qué creen?, cuando llegó Morena: 2019, 0.82, ¿oye, y qué pasó, si estaba en 0.79?; 2020, 0.85; 2021, octubre, 0.87, aquí está” .

En conferencia de prensa, el senador Zepeda aseguró que es falso que las tarifas vayan a bajar con la reforma que han propuesto los de Morena y el Ejecutivo Federal. Dijo que las tarifas han bajado debido a que los privados han implementado infraestructura y tecnología para producir energías limpias y la veden a menor precio a la CFE.

Señaló que ante la prohibición para que los privados continúen produciendo energía lo que se propiciará es un encarecimiento, no sólo en las tarifas eléctricas, sino en toda la cadena productiva.

“Entonces, no, no es cierto que vayan a bajar las tarifas con la reforma dañina, estas tarifas que tenemos hoy en día yo no digo que sean baratas, queremos que sean más baratas, lo que digo es que la ruta para bajarlas es producir energía lo más barata posible y lo más limpia posible Con la reforma propuesta, quitando a los privados en la generación de energía privada eléctrica lo que van a hacer es producir energía cara y sucia. La CFE, el gobierno, produce al doble de costos que un productor independiente privado con gas y produce al menos cuatro veces más caro que un productor privado de energía renovable a largo plazo. La única manera de seguir bajando las tarifas es producir barato, cosa que no hace la CFE”.

El legislador propuso un debate serio, con expertos, de manera pública, sin engaños y sin tintes ideológicos, para que la ciudadanía conozca a fondo la situación y que opción es la que más conviene al país y a su bolsillo. Además aclaró que las tarifas no las ponen los privados sino la autoridad en la materia y la Secretaría de Hacienda (SHCP).

“Primero, la tarifa no la ponen los privados, la pone el gobierno, la pone la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, la metodología, y la Secretaría de Hacienda es la que establece la tarifa, así que si la quieren bajar pues háganlo y ya. Segundo, bajó la tarifa, aquí está, es pública, bajó, cuando fue la reforma, estaba a 0.82, bajó hasta 0.79, y aquí está en rojo, miren, la subió Morena, o sea, es un descaro, el que subió la energía eléctrica es Morena”.