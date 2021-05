Denuncian senadores del PAN que sí hubo intento de Morena para nacionalizar Afores

Cd. de México.- Senadores del PAN advirtieron a legisladores de Morena que ni se les ocurra tocar o meterse con el ahorro de los trabajadores contenidos en las Afores porque de ninguna se permitirá una acción con tal nivel de afectación para los mexicanos.

El senador de ese Grupo Parlamentario, Francisco Salazar Sáenz, confirmó que sí existe el proyecto de los legisladores de Morena para nacionalizar los ahorros de los trabajadores, bajo el sistema de Afores.

Este miércoles trascendió que el diputado morenista, Edelmiro Santos Díaz, presentó una propuesta encaminada a nacionalizar las afores con el fin de que esos recursos sean utilizados en obras como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía o la Refinaría de Dos Bocas.

Más tarde, ante el rechazo que provocó esta intención, el legislador señaló que se trató de información falsa. Sin embargo el senador panista Salazar Sáenz aseguró que la iniciativa existe y que tiene en su poder la carta del diputado de Morena, Edelmiro Santiago Santos en la que claramente señala la intención de nacionalizar las Afores.

Hubo hasta asesores argentinos, reprocha PAN

Además calificó como tibia la declaración de los de Morena en torno a que se trató de una fake news. Denunció Francisco Salazar que el diputado Santos ha efectuado cabildeo sobre su intención desde hace un año, incluso señaló que se trajo a asesores argentinos para que les informaran sobre el tema.

Ante esta intentona de los legisladores de Morena, el senador por San Luis Potosí informó que se constituyó el Frente Amplio para la Defensa del Ahorro y el Patrimonio de los Trabajadores, mediante el cual piden al presidente Andrés Manuel López Obrador, se deslinde de la iniciativa que estuvo cabildeando el diputado para que el Bansefi (Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros) sea el que maneje las pensiones.

“Ayer constituimos el Frente Amplio para la Defensa del Ahorro y Patrimonio de los Trabajadores porque hay la intentona de privatizar o hacer que maneje el Bansefi, el banco del gobierno, que maneje las pensiones, y esto es un atentado contra el patrimonio de los trabajadores, es su ahorro, muchas veces de toda su vida para vivir una vejez un poco más digna para su pensión y hay el intento de privatizarlo y de manejarlo, pero no vamos a permitir que eso suceda, ya se constituyó un Frente Amplio, no es un partido político, no es un movimiento, no está con ningún grupo, es un FreNte Amplio, arriba de los partidos políticos, es ciudadano”.

Indicó el senador Salazar que no se va a permitir que se cree una nueva expropiación, como ya la hicieron con los fideicomisos, con los excedentes del Banco de México o con los fondos que tenían para desastres naturales.

“Todos los ciudadanos, todos los trabajadores que tengan ahorros están invitados a participar en este Frente Amplio porque ya basta de agandalles y ya basta de que pasen bolas rápidas, como le llaman ellos utilizando términos beisbolísticos, ya basta de eso y no se va a permitir que se cree una nueva expropiación como ya lo hicieron con los fideicomisos, como ya lo hicieron con los excedentes del Banco de México, con los fondos que por ejemplo tenían para los incendios y por eso tenemos el país como está”.