Fósil de dinosaurio indica que el cáncer ya existía hace millones de años

Tendemos a ver el cáncer como una enfermedad moderna, que casi no se presentaba en el pasado. Centrarse en los humanos es una idea equivocada. De hecho, el caso más antiguo se remonta al año 1200 a. C. La razón por la que sólo unos pocos casos se registraron hace siglos o miles de años fue porque no se conocían y la esperanza de vida era más corta.

Los tumores pueden aparecer también en niños y en personas jóvenes, pero en aquella época la mayoría moría antes de la edad en la que estos comenzaban a desarrollarse. Todos estos estudios están dirigidos a los humanos.

También hay registros de casos en fósiles de animales, pero ninguno como el que se ha dado a conocer en The Lancet Oncology, por parte de un grupo de científicos del Museo Royal en Ontario (ROM por sus siglas en inglés) y la Universidad de McMaster, en el que hablan del primer fósil de dinosaurio con cáncer.

De hecho, los fósiles fueron descubiertos en la década de 1980, pero la gente pensaba que las deformidades óseas eran causadas por la reparación de fracturas. Ahora, una investigación más detallada muestra que en realidad es osteosarcoma.

Este es un descubrimiento muy importante, no sólo porque es el primero de su tipo, sino también porque puede proporcionar información muy interesante para estudiar la evolución de esta terrible enfermedad en especies extintas y en los propios humanos.

El dinosaurio fue hallado en 1989 en el Dinosaur Provincial Park en Alberta, en un lecho de huesos. Desde el momento en el que fue encontrado pasó a formar parte del Museo Royal Tyrrell, donde en su registro no contaba con ninguna seña que lo hiciera distinto a los demás.

Los estudios también han demostrado que el tumor pudo hacer metástasis en otros huesos del animal. Esto no es fácil de saber, ya que el peroné se encontró con restos de otros ejemplares de su especie, los cuales trataban de huir en manada de alguna inundación.

El autor también señaló que este dinosaurio con cáncer pudo convertirse fácilmente en víctima de depredadores, como el Tyrannosaurus Rex. Sin embargo, el hecho de que vivía con otros animales en la manada lo hizo vivir más tiempo.