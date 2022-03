Día de la Mujer 2022: Diputados conmemoran Día Internacional de la Mujer

Ciudad de México. Con sesión solemne, la Cámara de Diputados conmemora el Día Internacional de la Mujer. Legisladoras de todos los partidos resaltan lucha, avances y pendientes, pero las críticas al gobierno actual y anteriores las dividieron.

Diputadas de oposición pusieron sus dardos en los programas cancelados por el gobierno federal.

Karina Marlen Barrón Perales del PRI, sentenció en tribuna “siempre nos mantendremos en contra de aquellas decisiones que violenten a las mujeres. Contra la violencia presupuestal ejercida desde el Estado, como es el cierre de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, refugio para mujeres violentadas o la casa de la mujer indígena”.

Del PAN la diputada Wendy González Urrutia, sostuvo que la violencia contra las mujeres se ha agudizado desde el gobierno.

“Todos los derechos que habíamos conquistado los ha destruido este Gobierno. Hace 6 años contaban con un presupuesto de 15 mil millones de pesos y actualmente se reduce a 4 mil millones de pesos, estamos ante un brutal recorte presupuestal del 73%", acuso la diputada del PAN,

Y la respuesta de Morena fue inmediata.

“Hoy es un día para conmemorar y para honrar a las mujeres, no para venir a hablar y reclamar presupuestos y programas sociales. Si bien entendemos que existen carencias en nuestro país, estas no aparecieron este sexenio, estas son una herencia de malos gobiernos, de gobiernos corruptos. No somos un gobierno espurio, un gobierno robado como el de Felipe Calderón, que vienen aquí a presumir”, señalo la diputada de Morena Lidia García Anaya.

Por Movimiento Ciudadano Julieta Mejía Ibáñez, denunció que la violencia de género también se vive en la Cámara de Diputados.

“Todas las que estamos en este recinto hemos sufrido violencia en razón de género. Consistentemente se nos ha excluido de los órganos de decisión de esta Cámara y de muchos otros espacios de incidencia política”

En el Día Internacional de la Mujeres, las fuerzas políticas coincidieron en que urge avanza para combatir la desigualdad en todos los ámbitos en el país.