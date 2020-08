Diputados y Senadores de Morena rechazan la postura del PRI y PAN para que la Comisión Permanente sesiones de manera presencial

Ciudad de México. Senadores y diputados de Morena manifestaron su oposición a que la Comisión Permanente sesione de manera presencial esta semana, como lo proponen los senadores del PAN y del PRI. En un comunicado aclaran que su objetivo es evitar exponer, a las y los legisladores de la Comisión Permanente, así como a los cientos de trabajadores de todos los niveles que acuden a prestar auxilio a las labores legislativas.

Recordaron que la gran mayoría de los cientos de trabajadores tienen que acudir al Senado, lugar donde se desarrollan las sesiones, en transporte colectivo dónde hay riesgos y más en estos momentos donde la pandemia se encuentra en su nivel más alto en el país. Señalaron que el esfuerzo mayor para mantenernos en Sana Distancia que han realizado, primero como mexicanos y en lo particular como representantes populares, no debe desecharse y minimizarse por la necesidad de reflectores para anteponer las agendas de los grupos parlamentarios. No podemos ir, dicen en contra ni desoír lo que todas las tardes nos recuerdan las autoridades sanitarias que están al frente de la lucha contra el Coronavirus.

Reiteraron que no es momento de división, sino de ver por México y por los mexicanos. Puntualizaron que es de suma importancia para los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras, así como para sus aliados, que se informe a la ciudadanía que jamás han desechado la posibilidad de reunirse de manera presencial, pero no están dispuestos a admitir una propuesta claramente contradictoria y carente de seriedad, cuando se dice una cosa, y hacen otra.