A pesar de que un tribunal había emitido un polémico fallo que ordenaba aplazar la protesta para evitar el contagio masivo de Covid-19, la protesta se realizó y se registraron disturbios en Colombia en rechazo a un proyecto de reforma tributaria.

La jornada empezó de forma pacífica, con música, bailes y arengas.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también había pedido posponer la jornada.

Durante las protestas se registraron hechos violentos en diferentes ciudades. En Cali hubo incendios de autobuses del transporte público y saqueos, así como destrucción de bancos, oficinas y locales comerciales.

También, un grupo de indígenas de la región derribaron la estatua del fundador de la ciudad, el español Sebastián de Belalcázar.

Las autoridades ordenaron el despliegue de la policía y el ejército, y decretaron toque de queda desde hasta el próximo domingo a las cinco de la mañana.

En ciudades como Bogotá y Medellín también se registraron disturbios.

Protestas en plena pandemia

La protesta nacional fue motivo de controversia debido a que Colombia atraviesa su tercer y peor pico de la pandemia, con diez días seguidos acumulando más de 400 muertes por covid-19, e incluso este miércoles se alcanzó un récord de 490 defunciones. Colombia registra 2.8 millones de casos positivos y más de 72 mil personas muertas por covid-19.



Te puede interesar:

Todos los detalles del asesinato de Lymond Moses en Delaware

Sindicatos y organizaciones sociales, sin embargo, insistieron en la huelga. “Esta protesta es legítima en la medida que interpreta el clamor nacional de un rechazo de las políticas económicas y sociales de este Gobierno, que en medio de estas difíciles circunstancias pretende una reforma tributaria para saquear el bolsillo de los colombianos, mientras a los megaricos no se les toca un solo pelo”, dijo Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores.

Vandalismo y violencia

”Hoy hemos visto que el peor enemigo de la protesta social es el vandalismo y la violencia. No existe ninguna justificación para hacer actos de violencia que atenten contra los ciudadanos, la propiedad privada, la propiedad pública y la infraestructura de transporte”, dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios, al hacer un balance de la jornada.



El presidente de Colombia Iván Duque Márquez, dijo que"la violencia no resuelve ninguno de los desafíos que tenemos que enfrentar como país. Aquí no hay posiciones obstinadas, la violencia no puede ser un mecanismo de expresión”

<b>El porqué de la protesta</b>

El gobierno del presidente Duque presentó la semana pasada ante el Congreso un proyecto de reforma fiscal que originalmente buscaba recaudar 23.4 billones de pesos, equivalente a un 2% del PIB.

La iniciativa propone gravar productos básicos de la canasta familiar y servicios públicos.

La reforma busca mitigar los huecos fiscales del país, y atender las dudas en los mercados por su capacidad de pago de deuda.

El proyecto causó descontento en varios sectores de la sociedad, incluyendo sectores cercanos al gobierno.

Con las protestas y el rechazo de varios partidos cercanos al gobierno, se espera que la reforma tributaria se modifique o, incluso, se hunda, lo que sería un enorme descalabro para un país urgido de recursos para cumplir con sus compromisos de deuda.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó que hubo 44 policías heridos, 30 de ellos en Cali, y detalló que 26 personas fueron detenidas en seis ciudades del país, 19 de ellas en Bogotá.

La Campaña Defender la Libertad, reportó a cuatro personas fallecidas, tres de ellos en Cali y el otro en Neiva y casi medio centenar de heridos en varios puntos del país.