Fósiles conocidos como ‘duelo de dinosaurios’ serán exhibidos por primera vez al público

El Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte dijo en un comunicado que los fósiles de “los huesos de dinosaurios mejor conservados de Triceratops y Tyrannosaurus Rex desenterrados hasta ahora” serán exhibidos al público en general por primera vez desde que se encontraron.

El famoso par de fósiles de dinosaurios, los cuales fueron nombrados como “dinosaurios en duelo” o “duelo de dinosaurios”, está en buenas condiciones, en una posición que ha hecho creer a los investigadores que pudieron haber estado involucrados en una batalla.

Los restos fueron descubiertos por el cazador de fósiles Clayton Phipps, en el condado de Garfield, Montana, en 2006. Phipps y su equipo estaban investigando la topografía de un rancho privado cuando descubrieron que los fragmentos de hueso hacían que la pelvis del triceratops sobresaliera de la ladera. Después de meses de excavación, se descubrió que el fósil de color chocolate contenía restos casi completos de Triceratops y Tyrannosaurus Rex.

Tras el descubrimiento, el fósil se guardó durante varios años en un laboratorio privado en Fort Peck, también ubicado en Montana, y el descubridor intentó venderlo. Lamentablemente, no había ningún museo de interés en la compra, y después de subastas fallidas y años de batallas legales, los “dinosaurios de duelo” pasaron por varios laboratorios y almacenes.

Finalmente, debido a donaciones de fundaciones privadas y gobiernos municipales y estatales, la organización sin fines de lucro Friends of the North Carolina Museum of Natural Science los adquirió por un monto no revelado, y National Geographic recopiló esta información.

Jason Barron, presidente de la fundación comentó que, “duelo de dinosaurios” es un hallazgo singular; están increíblemente agradecidos con sus seguidores por hacer de esto una realidad y permitir que sus visitantes, tanto en persona como virtuales, experimenten un viaje con ellos.

Los restos de los dinosaurios pertenecen al período Cretácico, que terminó hace 66 millones de años y aún se encuentran enterrados en los sedimentos de la ladera donde fueron encontrados. Debido a “estas raras condiciones de entierro”, cada hueso de reptil gigante se encuentra en su posición natural.

Este método de preservación único nunca se había estudiado antes y proporcionará a los científicos de los museos acceso a valiosos datos biológicos, especialmente aquellos que “generalmente se suelen perder durante la excavación y preparación”.