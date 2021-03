El aniversario luctuoso de Francisco I. Madero confronta a diputados

Ciudad de México. En medio de reproches, las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados conmemoraron el 108 aniversario luctuoso del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez.

De entrada, todos reconocieron la lucha de Madero por la democracia y la libertad.

Pero la oposición reprochó que, a 108 años del magnicidio de Madero, hoy en México se pretenda retomar la ambición y control del poder, lo que generó reclamos del PT.

“La historia se repite en un precario sistema de salud, en la crisis económica, en la persecución de opositores políticos, en un país en que impera el desempleo y la inseguridad; en un mandatario que, como Victoriano Huerta, se aferra a mantener el control del poder sin importarle la violación sistemática de la autonomía de las instituciones y que desacredita y estigmatiza a quienes no le rinden pleitesía”, Mónica Bautista Rodríguez, diputada del PRD.

Gerardo Fernández Noroña, del PT, salió en defensa.

“Los intocables del PRD vienen a decir que el compañero presidente se parece a Huerta, miserables, en vez de al presidente Madero. La derecha golpista promueve la violencia contra nuestro compañero presidente… Llamo al pueblo de México a proteger al compañero presidente. llamo a los compañeros y compañeras del movimiento que alcemos la vista, estamos en un momento peligrosísimo y seguimos con nuestros intereses personales, que por legítimos que sean acaban siendo mezquinos y no nos damos cuenta que es la transformación del país, la que está en juego”, acusó.

Desde el PAN, el diputado Fernando Torres Graciano, sostuvo que “Las y los ciudadanos mexicanos cada día se están dando cuenta de lo que está pasando en el actual régimen, de los errores, de los de las mentiras y del doble discurso. Seguro que Madero el día de hoy no compartiría el desprecio que se vive por las instituciones… Nos pronunciamos a favor de las instituciones y de los elementos constitucionales y de dejar atrás la forma de odio y de pretender separar y dividir a nuestro país”.

Mientras que Morena pidió que nadie se confunda.

“Compañeros y compañeras diputados, no es el tema dividir a México, el tema es sumarnos todos al bien de México. No podemos tener una tribuna para manifestar temas que no van de acorde a lo que se está haciendo en este gobierno”, manifestó el morenista Javier Borrego Adame.