El Fonden era un hoyo negro de corrupción: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los últimos meses de este año ya no operaba el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) y sin embargo se atendió con eficacia a los damnificados por las lluvias en el sureste del país.

Durante su conferencia en Palacio Nacional en la que se presentó un informe sobre las acciones implementadas por Protección Civil para apoyar a la población, el jefe del Ejecutivo aseguró que el Fonden era un hoyo de corrupción.

“En los últimos meses del año, sobre todo para enfrentar las inundaciones, ya no estaba el Fonden, es más en los hechos ya no funcionaba el Fonden y no faltó el apoyo, además con eficacia y con hionestidad, porque el Fonden era un hoyo de corrupción, un hoyo negro de corrupción, eso era el Fonden”, dijo el presidente López Obrador.

El presidente López Obrador aseguró que los gobiernos anteriores usaban el Fonden durante las campañas electorales con la entrega de despensas para obtener votos.

“Con proveedores preferidos que vendían al doble, al triple. Se entregaban despensas, y se entregaban catres y enseres cuando no se necesitaban, porque se utilizaban estos apoyos muchas veces para comprar votos. Se entregaban estos apoyos del famoso Fonden en épocas de elecciones, se usaba el Fonden como excusa para canalizar recursos y comprar votos y muchas cosas, imperaba la corrupción”, dijo el mandatario al destacar que todo el presupuesto del gobierno federal se emplea para atender emergencias.

“Dicen ‘no hay presupuesto para el Fonden’, todo el presupuesto del gobierno está a disposición de emergencias que protejan a la población civil, no es una porción del presupuesto, si hay una emergencia se utiliza todo el presupuesto que sea necesario”, finalizó López Obrador.