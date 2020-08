El gobierno de Morena pasará a la historia como el que jugó con la salud del los mexicanos: Mauricio Kuri

Ciudad de México. El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri insistió en que la mala estrategia que se aplicó en México contra la pandemia ha dejado como resultado los más de 55 mil muertes que se registran hasta este día. Ante esta situación dijo que el gobierno de Morena pasará a la historia como el que jugó con la salud del pueblo de México.

“Hay un juicio que nadie se salva, que nadie nos salvamos, es el juicio de la historia, y estoy convencido que este gobierno va a pasar a la historia como el peor gobierno de los últimos años, y miren que hemos tenido malos gobiernos, pero como el único gobierno que no ha dado resultados, que ha jugado con la salud de la gente, que no le ha importado inclusive darle medicinas a los niños con cáncer y que es un gobierno indolente, sobre todo en el tema de salud”.

En conferencia de prensa virtual, Mauricio Kuri pidió que no haya un juicio mediático en contra de los expresidentes del país sino que se aplique la justicia apegados a derecho. Además pidió que en lugar de que este gobierno promueva la división debe buscar la unidad de la nación.

“Yo no soy nadie para lavarle la cara a nadie, ni quiero, ni me interesa, lo que yo sí creo que es un momento que nuestro presidente debe de buscar la forma de unirnos y no de dividirnos, él debe ser el primero en buscar la unión, no la división. Dos, miren, yo no quiero que desaparezca Morena, Morena le hace falta al país, pero tampoco quiero que desaparezcan los demás partidos, el Partido Acción Nacional ha sido una oposición digna y firme, al igual que los demás partidos, pareciera ser como si hubiera una indicación para desaparecer todo lo que sea la oposición a lo que piensa una sola persona”.