Eliminar fuero al presidente, tema no muerto: Monreal

Ciudad de México. En el Senado estaba contemplado que esta semana se analizara y debatiera el tema de la eliminación del fuero al Presidente de la República, pero eso, hasta ahora no ha sido posible. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal reconoció que no ha logrado los acuerdos necesarios y por lo tanto tampoco la mayoría calificada que se requiere por ser una reforma constitucional. Sin embargo aseguró que se trata de un asunto que no está muerto e insistirá en sacar la reforma.

“No está muerta, yo estoy haciendo todavía con el grupo un gran esfuerzo por buscar una solución. Por eso, no lo voy a meter ahora el tema del fuero constitucional, la eliminación del fuero para el Presidente de la República, no lo voy, en este momento a discutir y voy a darme otros días más para, con respeto, hablar con cada grupo parlamentario y buscar una solución”.

Se sabe que incluso las diferencias llegan a algunos senadores de Morena quienes se oponen a discutir la minuta. Mientras que los legisladores de oposición aseguran que de no salir el tema quedaría definitivamente en la congeladora. Sin embargo Monreal no se da por vencido frente a esta reforma que impulsa el Ejecutivo Federal.

“Voy a insistir, no me voy a cansar en buscarlos, buscar una alternativa, en lograr que pueda construir la mayoría calificada. Ellos son sensatos, en su mayoría son sensatos y en la mayoría de sus actos, han actuado con sensatez y prudencia, y a ello acudo, por eso no quiero precipitar hoy meter el tema, porque estoy seguro de que si hoy lo metiera, no lograría la mayoría calificada. Esa es la verdad”.