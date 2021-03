Emotivas declaraciones en el 2° día de juicio por el caso George Floyd

El expolicía de Minéapolis Derek Chauvin traicionó su deber en la detención mortal de George Floyd en mayo pasado, dijo un fiscal a miembros del jurado en su declaración de apertura en el juicio por asesinato en un tribunal fuertemente custodiado el lunes.

POOL/via REUTERS Minneapolis, Minnesota, U.S. March 30, 2021 in a still image from video. Pool via REUTERS

Los abogados de Chauvin, que deben lidiar con múltiples vídeos de la detención, dicen que el exmiembro de la policía siguió los pasos par los que fue entrenado.

“El uso de la fuerza no es atractivo, pero es un componente necesario de la labor policial”, dijo Eric Nelson, el principal abogado de Chauvin, en sus palabras de apertura, mientras intentaba mostrar lo que, según él, era un contexto ignorado en las imágenes de vídeo, que desataron protestas mundiales contra la brutalidad policial contra los negros.

Emotivas declaraciones

Entre los testigos presentados ante el jurado estuvo Donald Williams, quien se encontraba a escasos metros de la escena protagonizada por George Floyd y 4 agentes de la policía.

En la corte también se pudo escuchar el audio de la llamada que Williams le hizo al 911. Desde ese momento el testigo identificó a Chauvin como el agente que había asfixiado a un hombre que no se resistía al arresto.



JANE ROSENBERG/REUTERS Minneapolis, Minnesota, U.S., March 30, 2021 in this courtroom sketch from a video feed of the proceedings. REUTERS/Jane Rosenberg

“El oficial 987 mató a un ciudadano frente a una tienda de Chicago. Prácticamente acaba de matar a este tipo que no se resistía al arresto. Tenía la rodilla en el cuello del tipo, oficial 987. El hombre dejó de respirar. No se resistía al arresto ni nada. Ya estaba esposado. Prácticamente simplemente mataron al tipo. No sé con certeza si está muerto, pero no respondió cuando la ambulancia llegó y lo atendió. Y el oficial que estaba aquí se fue, el que acaba de asesinar al hombre frente a todos en la calle 38 y Chicago.”, le dijo Donald Williams a la operadora que atendió su llamada.

Uso de fuerza excesiva

Pero los fiscales dijeron a los miembros del jurado que en las próximas semanas escucharán el testimonio del propio jefe de policía de Minéapolis de que el uso de la fuerza por parte de Chauvin fue excesivo, ya que buscan una inusual condena de un agente de policía estadounidense por matar a un civil.

Jerry Blackwell, fiscal de la Oficina del Fiscal General de Minnesota, dijo a los miembros del jurado, de diversas razas, que los agentes que llevan la insignia de la policía de Minéapolis se comprometen a no usar nunca “la fuerza o la violencia innecesarias”.

“Sabrán que el 25 de mayo, el señor Derek Chauvin traicionó esta insignia cuando utilizó una fuerza excesiva e irrazonable sobre el cuerpo de George Floyd”, dijo Blackwell, que se dirigió al jurado durante algo menos de una hora.