En Morena hay un desbarajuste, dice AMLO; “es mucho pueblo para tan poco dirigente”

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de quienes pelean por la dirigencia nacional de Morena, pidió mandar al “carajo al oportunismo” y descalificó a quienes actúan como convenencieros, arribistas, y falsarios.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo advirtió a sus correligionarios que no son indispensables y que, frente al desbarajuste interno que han provocado, los ciudadanos ya demostraron que son mucho pueblo para tan pocos dirigentes.

Y se hacen las encuestas y se le pregunta a la gente: si fuesen las elecciones ¿por qué partido votarías? y ese partido está hasta arriba; o sea, es mucho pueblo para tan poco dirigente, con todo respeto, porque no hay dirección, hay un desbarajuste; sin embargo, el pueblo tiene otra idea. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor.

El Mandatario reprochó que las fuerzas políticas sean usadas como franquicias por “ambiciosos vulgares” que sólo buscan encaramarse en los cargos para sacar provecho político y económico.

“Un partido político, cualquiera, si no tiene principios, si no tiene ideales, si no piensa en el pueblo, en luchar por causas justas no es más que una franquicia, un mecanismo para que ambiciosos vulgares se encaramen en cargos públicos sólo para su provecho, ya sea en lo político porque desean ostentar poder o provecho económico”, dijo el presidente López Obrador.

Un partido político, cualquiera, si no tiene principios, si no tiene ideales, si no piensa en el pueblo, en luchar por causas justas no es más que una franquicia

El presidente López Obrador indicó que a pesar de que Morena no ha logrado renovar la dirigencia y hay “un desbarajuste”, el pueblo sigue apoyando al partido, colocándolo “hasta arriba” de las encuestas.

TE RECOMENDAMOS: “No es buena la relación": AMLO no se reunirá con Javier Corral