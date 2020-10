“No es buena la relación”: AMLO no se reunirá con Javier Corral en Chihuahua

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una gira de trabajo este fin de semana al estado de Chihuahua, pero en su conferencia de hoy aseguró que no invitará a autoridades locales a la inauguración de obras federales en Ciudad Juárez, especialmente al gobernador Javier Corral, pues la relación entre ellos no es buena.

“Como las autoridades de Chihuahua y algunos grupos y partidos no decidieron apoyar para cumplir el convenio que se tiene con Estados Unidos sobre el convenio del agua, pues no quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero verme usado”, dijo el presidente López Obrador.

No estoy invitando a autoridades, y mucho menos a actores políticos, porque existe en Chihuahua una situación muy especial con relación a lo del agua

Te puede interesar:



Donald Trump y su esposa, Melania Trump, dan positivo a Covid-19

Y al ser cuestionado sobre su relación con Javier Corral, el mandatario dejó claro que no existe una buena relación entre las autoridades de Chihuahua, pues no decidieron apoyar para que se cumpliera el convenio que se tenía con el país vecino, Estados Unidos.

Las autoridades de Chihuahua, y algunos grupos y partidos, no decidieron apoyar para cumplir el convenio que se tiene con Estados Unidos sobre el tema de agua. No quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero verme usado

Por esta razón, el mandatario mexicano decidió acudir solo al evento de inauguración; afirmó que también dará un mensaje a la población de Chihuahua para reafirmar su compromiso de apoyo.

López Obrador dejó claro que no es buena la relación con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dado a la falta de apoyo para cumplir el convenio del agua con Estados Unidos, por lo que consideraba innecesario reunirse con él durante su gira de este fin de semana.

No es buena la relación. Entonces no tiene, ahora, caso esta reunión porque nos han ofendido y, lo que considero más delicado, están poniendo en riesgo la buena relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos y no queremos tener represalias por no cumplir con un convenio y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua

Finalmente, señaló que las autoridades de Chihuahua actuaron de esta forma por intereses partidistas por las próximas elecciones en el estado y con los enfrentamientos quisieron sacar provecho.

Se puso por delante el interés partidista porque vienen elecciones en Chihuahua y aprovecharon esto para sacar raja electoral, raja política. Entonces, no tiene caso, ahora, tener este encuentro

Se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Conferencia matutina. https://t.co/sm9VGJE1kr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 2, 2020

También te puede interesar:



Vicepresidente de EUA, Mike Pence, y su esposa dan negativo a Covid-19