Encinas y Monreal se enfrenta por caso de desafuero de diputado Huerta

Ciudad de México. Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, y el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila tuvieron un enfrentamiento de posturas por el desafuero del diputado Benjamín Saúl Huerta, acusado de cometer abuso sexual contra menores de edad.

Durante la inauguración del Foro “Hacia Diez Años de la Ley contra la Trata de Personas. Desafíos, Retos y Perspectivas”, Encinas hizo un reclamo directo al senador Monreal debido a que en la Comisión Permanente no se incluyó el tema del desafuero para ser discutido en el reciente periodo extraordinario de sesiones.

El funcionario dijo que con esto se envía una señal contradictoria y muy negativa a la sociedad, además porque la trata de personas sigue al alza y es necesario que el Congreso adopte medidas más firmes y enérgicas. Dijo que los principales interesados en erradicar estas prácticas deben ser los servidores públicos y los representantes populares.

“Creo que más allá de la Reforma a la Ley es necesario que el Congreso adopte medidas firmes y lo digo con todo respeto senador Monreal; lamentamos mucho el que se haya excluido del periodo extraordinario de sesiones el asunto del desafuero del diputado Saúl Huerta Corona, acusado de violación y abuso sexual lo cual envía una señal contradictoria, muy negativa porque nosotros debemos ser los principales interesados en erradicar este tipo de prácticas ilícitas, más desde el servicio público o la representación popular”.

Monreal responde

De inmediato se dio la respuesta del senador Ricardo Monreal le dijo a Encinas que no le podía aceptar su reclamo y también le pidió respeto. Aclaró que no se permitirá la impunidad en el caso de los diputados de Morena y del PT por lo que no se protegerá a nadie.

“No, no le acepto su reclamo, licenciado Alejandro Encinas. Son tiempos del Congreso. Le pediría simplemente su respeto. No vamos a permitir ninguna impunidad. Pero, para su conocimiento, porque usted tocó aquí el tema, mañana se reúne la Comisión; no va a haber impunidad en el Congreso y en el Senado no vamos a proteger a nadie, absolutamente a nadie”.

Explicó que en la Comisión Permanente se abordará el tema y se volverá a plantear la realización de un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, específicamente para ese asunto.

“Mañana se reúne la Comisión, en razón de su autonomía, y seguramente va, por mayoría de votos, como son los mecanismos en nuestro Congreso, a resolver sobre no sólo el caso que usted planteó, del diputado de Puebla, diputado Huerta, sino hay otros dos casos que, la Comisión tomará su decisión. Y, luego, de mañana, va a plantear un nuevo Periodo Extraordinario, para tratarlo en la Permanente el próximo lunes o martes, y luego se convocará a un Periodo Extraordinario, inmediatamente. Es decir, tardaremos ocho, nueve días, para tratar este tema”.

También empeñó su palabra de que no se dará carpetazo al tema y pidió que respete el trabajo de los legisladores.

Te recomendamos:Lamenta Encinas exclusión del periodo extraordinario desafuero de Huerta

“Ley doy mi palabra. No se va a dar carpetazo a nadie. Por eso no le acepto su reclamo; estamos haciendo nuestro trabajo. Como respetamos el suyo, también quisiéramos que nos respetaran el nuestro, y aquí las decisiones se toman por mayoría calificada o mayoría simple, pero esperemos los resultados, que van a ser la próxima semana, en los tres casos”.

De esa manera concluyó el desacuerdo entre Monreal y Encinas.