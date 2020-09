Este martes Morena va por fideicomisos, darán 150 millones al gobierno: Delgado

Cd. de México.- El Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado adelanto que este martes la Comisión de presupuesto de San Lázaro discutirá y dictaminara las iniciativas que buscan la desaparición de cerca de 55 fideicomisos.

Entrevistado en Chiapas, donde participo en la firma del convenio IPN-Fonatur y en bienvenida a la primera generación de la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería, campus Palenque, en Chiapas. Delgado explicó que con la extinción el gobierno podrá tener más recursos para destinarlos al sector salud y hacer frente a la pandemia.

“Depende del saldo que tenga cada uno de ellos, pero podría ser hasta 150 mil millones de pesos... Durante muchos años se fueron creando fideicomisos en la administración públicos, algunos establecidos incluso por ley y en estos momentos no es lo más conveniente tener ahí recursos atorados... es una manera de contribuir a las dificultades económicas que está pasando nuestro país”, apuntó Delgado Carrillo.

El líder de los diputados morenistas, quien aspira a la dirigencia nacional de Morena también lanzo un nuevo llamado a la unidad de su partido para evitar divisiones.

“Lo importante no es la dirigencia en Morena, la fuerza de Morena no son sus dirigentes, es el pueblo organizado. Entonces, tenemos que ir a organizar al pueblo, que eso es lo importante. Y en nuestro partido, la disputa no puede ser por cargos, porque tenemos principios, tenemos valores y vamos por el proyecto de la transformación”, señaló.