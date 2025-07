Muere Fauja Singh: El ícono mundial del maratón fallece atropellado a los 114 años

Fauja Singh, considerado como el maratonista más longevo del mundo, al tener 114 años de edad, murió en su natal India tras ser arrollado por un vehículo no identificado, lo que conmocionó al mundo del atletismo.

El fallecimiento ocurrió el lunes 14 de julio de 2025, mientras Singh cruzaba un camino en su villa natal de Beas Pind en el estado de Punjab, al noroeste del país asiático. Aunque fue trasladado a un hospital cercano, los médicos no pudieron ayudarlo y murió.

¿Quién es Fauja Singh?

Fauja Singh nació el 1 de abril de 1911 en Punjab, India, cuando dicho país aún era una colonia británica. No obstante, en ese entonces, el gobierno indio no realizaba registros de las personas nacidas, por lo cual él no tenía un acta de nacimiento.

En agosto de 1994 comenzó a correr para superar la muerte de Kuldip, su quinto hijo. En un inicio, practicó trotar para superar la pérdida. Singh comenzó a correr de forma profesional a los 89 años de edad, con lo cual completó nueve maratones entre los años 2000 a 2013. Incluso llevó la antorcha para los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Singh anunció su retiro a los 101 años de edad. Su última carrera fue en 2013, en el maratón de Hong Kong, donde completó 10 kilómetros en una hora, 32 minutos y 28 segundos.

¿Qué maratones corrió Fauja Singh?

Maratón de Londres 2000: 6 horas 54 minutos.

Maratón de Londres 2001: 6 horas 54 minutos.

Maratón de Londres 2002: 6 horas y 45 minutos.

Maratón de Londres 2003: 6 horas y 2 minutos.

Maratón de Toronto Waterfront 2003: 5 horas y 40 minutos, lo cual fue su mejor marca personal.

Maratón de la ciudad de Nueva York 2003: 7 horas 35 minutos.

Maratón de Londres 2004: 6 horas 7 minutos.

Medio Maratón de la Ciudad de Glasgow 2004: 2 horas 33 minutos

Medio Maratón de Toronto Waterfront 2004: 2 horas, 29 minutos y 59 segundos.

Maratón de Toronto Waterfront 2011: 8 horas y 11 minutos.

Maratón de Londres 2012: 7 horas, 49 minutos y 21 segundos.

Maratón de Hong Kong 2012 (10 km): 1 hora 34 min.

Maratón de Hong Kong 2013 (10 km): 1 hora 32 min 28 segundos.

Premios ganados por Fauja Singh

El maratonista Fauja Singh recibió la Medalla de Honor de la Isla Ellis por la Coalición Nacional Étnica el 13 de noviembre de 2003 por ser un símbolo de la tolerancia racial. Con ello fue el primer galardonado no estadounidense en recibir el premio. También recibió el premio Orgullo de India en el 2011.

Singh, al ser vegetariano, fue el adulto de mayor edad en formar parte de una campaña de la organización animalista PETA. Además apareció en un comercial para una marca deportiva donde compartió cuadro con el futbolista David Beckham y el boxeador Muhammed Ali.