Exige PRD comparecencia de Manuel Bartlett por apagón

Ciudad de México. Tras el apagón que vivieron varias entidades de la Republica, la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, exige que el Director de la CFE, Manuel Bartlett, comparezca de urgencia ante el Congreso para que explique las causas reales que generaron la suspensión de la energía eléctrica y las consecuencias que esto dejo a 10.3 millones de usuarios.

En un comunicado de prensa, la diputada Mónica Almeida, integrante de la Comisión de Energía de San Lázaro, señalo que este tipo de problemas no pueden estar sucediendo en el país, por lo que emplazo a las autoridades de la CFE a presentar ante el Congreso un informe sobre el estado que guarda actualmente el Sistema Eléctrico Nacional y un reporte de los daños causados a los particulares afectados, instalaciones, así como el costo que tendrá su eventual reparación

Para el PRD también es necesario incluir las sanciones a los responsables involucrados en el apagón.

“El Poder Legislativo con el contrapeso que representa, debe exigir que un derecho humano como la energía eléctrica esté garantizado y que si los funcionarios no están a la altura del cargo que representan tengan que renunciar. Los responsables deben dar la cara, ya no pueden ser defendidos en las mañaneras con evasivas y respuestas irresponsables señalando que “todo está bien” que no hubo afectaciones, cuando los hechos señalan que vamos muy mal”, enfatizo la legisladora del PRD.