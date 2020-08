Exigen senadores del PAN que justicia no se politice

Cd. de México.- Senadores del PAN pidieron poner un alto al golpeteo político y que no se utilice a la justicia para arremeter contra los adversarios políticos. Exigieron que si alguien cuenta con pruebas de los llamados moches a legisladores, al aprobarse la reforma energética, pues que se castigue y se aplique la justicia, pero que dejen de sacar provecho político o electoral del caso.

El senador Damián Zepeda dijo que es lamentable todo el circo que se está haciendo en el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya e insistió en que se debe dejar trabajar a la Fiscalía General de la República.

“Yo he sido un impulsor, les consta, de la Fiscalía autónoma. O sea, precisamente una de las cosas que habría que cambiar en este país es que la justicia no se politice. Es triste ver cómo otra vez se está como que, en la arena política, yo sinceramente pensé que eso iba a cambiar, pero pues sí, yo veo que en las mañaneras que está enfocado con eso y yo digo, oye, a ver, qué curioso ¿no?, 15 millones de personas perdieron el empleo, una crisis de salud, gente muriéndose y estamos con eso. Me parece que para que haya digamos circo, necesita haber mucha gente interesada en meterse y yo no voy a ser uno de ellos, por dios, hombre. Dicen que trae pruebas, sale, listo, ya que las enseñe, porque evidentemente que yo sepa no hay nada”.

Dijo que a los panistas no se les puede acusar de recibir presiones para aprobar el Pacto por México o la reforma energética porque siempre han estado a favor de las reformas estructurales por el bien que le hacen a todos los países, no sólo a México.

Destacó que cualquier país que se precie de querer salir adelante y continuar con un desarrollo en diversas vertientes requieren de reformas estructurales, que es lo que los motivó a apoyar el Pacto por México.

“Si el PAN impulsó por años, por décadas la reforma energética, por favor, hombre. O sea, es verdaderamente ridículo tener que pensar o querer pensar que tuvo que haber algo. No, espérate, pues vete a la historia, la impulsaron por años. Es una reforma que va congruente con lo que piensa el Partido Acción Nacional. el Pacto se vio antes pues, luego se olvida pues, y segundo, recordar que fue un acuerdo público de temas importantes, fruto de él se dio una reforma, por ejemplo, político electoral, en la cual el PAN cree históricamente, gracias a él se permite la reelección de diputados, de senadores, de alcaldes; se dio la reforma de competencia económica; en telecomunicaciones; la reforma financiera, de apertura y acceso a crédito más sencillo; la reforma educativa; la reforma en materia que le dio autonomía a la Fiscalía”.

Rechazó categóricamente que los panistas hayan recibidos moches, aunque dijo que si se comprueba algún ilícito que se cumpla con la ley.