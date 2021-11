Exigen senadores se vacune a niños de cinco años en adelante

Cd. de México.- Senadores de diversos partidos políticos insistieron una vez más en que se vacune a todos los menores de edad, de cinco años en adelante, contra Covid-19 pues es un derecho universal el tener acceso a la salud y más tratándose de los niños del país.

La senadora Nancy de la Sierra, quien pertenecía al PT y ahora está incorporada al Grupo Plural, dijo de manera contundente que están a favor de que se les aplique la vacuna a los menores y si se pudiera, lo ideal sería que fuera desde los cinco años en adelante. Resaltó que resulta sorprendente que las autoridades en materia de salud se encuentren litigando para evitar que los pequeños tengan acceso a la vacuna.

“La salud es un derecho que todas y todos los mexicanos tenemos y por supuesto que estamos a favor de la vacunación de los niños de 12 a 18 años, y si se pudiera desde los cinco, porque entre más mexicanas y mexicanos estemos vacunados menos riesgo de contagio y muerte tendremos, por eso nos parece, en una primera instancia, sorprendente que se litigue un tema que de forma constitucional es un derecho que tienen todas y todos nuestros niños en este país, y ojalá el resultado sea que se confirme que el Estado mexicano debe invertir en vacunas para los menores de edad”.

Por su parte el senador del PAN, Damián Zepeda también se pronunció porque el Gobierno federal y las autoridades de salud no retrasen más la vacuna para los menores. Señaló que no se puede entender que un gobierno desproteja de esa manera a los niños de su país.

“Hoy la exigencia que hacemos es la vacunación para los niños, de 12 en adelante, sin duda yo iría de 5 en adelante, pues si ya lo están haciendo en Estados Unidos, vamos, protejamos la vida, por qué no quieren proteger la vida de los niños y adolescentes”.

Pidió el legislador mayor sensibilidad hacia los menores de edad y les sea aplicada la vacuna. También indicó que de esa manera se podría lograr el que regresen más rápido a clases presenciales y se logre reactivar de mejor manera la economía del país.

“Ver que el gobierno impugne la decisión de un juez, o sea, ver que niños, que familias tengan que ir y pelearse jurídicamente con el gobierno para lograr que su niño esté protegido, de veras, yo no sé dónde les queda el corazón eh, no sé si sea un cálculo de ahorrarse dinero, no lo puedo concebir eh, me parece fuera de toda proporción, es algo indebido, yo hago una exigencia de que corrija el gobierno y vacune a los niños en este país, para poder retomar la vida como la teníamos antes de la pandemia”.