Facebook muestra reportes de intimidación y acoso de su plataforma

Facebook publicó el martes por primera vez una serie de reportes que revelan la prevalencia de la intimidación y el acoso en su plataforma, diciendo que por cada 10,000 vistas en el sitio en el tercer trimestre ese tipo de contenido apareció entre 14 y 15 veces.

La compañía, que recientemente cambió su nombre a Meta, también dijo en su informe trimestral de moderación de contenido que material o comentarios relacionados con intimidación y acoso aparecieron entre 5 y 6 veces por cada 10,000 vistas de contenido en Instagram.

El gigante de las redes sociales, durante mucho tiempo bajo escrutinio por su manejo de los abusos en sus servicios, ha estado en el centro de atención después de que una exempleada y ahora denunciante, Frances Haugen, filtró documentos internos que incluyen investigaciones y discusiones sobre los efectos de Instagram en la salud mental de los adolescentes y acerca de si las plataformas de Facebook avivan las divisiones.

Haugen ha dicho que los documentos muestran que la empresa privilegió las ganancias a la seguridad del usuario. Facebook rechazó la descripción, diciendo que los documentos se estaban utilizando para pintar una "imagen falsa".

Los documentos, que fueron reportados por primera vez por el Wall Street Journal, han alentado los llamados a Facebook para que sea más transparente y han planteado preguntas sobre si métricas como la prevalencia brindan una imagen completa de cómo la compañía maneja los abusos. (https://on.wsj.com/3C1D7Cr)

Facebook dijo que sus números de intimidación y acoso solo capturaron casos en los que la empresa no necesitaba información adicional, como un informe de un usuario, para decidir si el contenido infringía sus reglas.

La empresa dijo que de los 9,2 millones de piezas de contenido que eliminó de Facebook, por romper sus reglas de intimidación y acoso, encontró un 59,4% de forma proactiva.

"La intimidación y el acoso es un reto único y uno de los problemas más complejos de abordar porque el contexto es crítico", dijeron en una publicación de blog la directora global de seguridad de la compañía, Antigone Davis, y el director de gestión de productos, Amit Bhattacharyya.