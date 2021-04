Facilitan senadores medios de amparo contra Padrón de Telefonía Móvil

Cd. de México.- Senadores del PAN informaron que presentaron amparo ante el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones para proteger sus datos biométricos del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

En conferencia de prensa, la senadora Xóchitl Gálvez también puso a disposición de la ciudadanía el modelo de amparo a fin de que cualquier interesado pueda presentarlo, así como una guía para llenar el documento correspondiente.

“Respecto al amparo, nos comprometimos con ustedes y con los ciudadanos de que tendríamos un formato de amparo digital, el amparo ya está listo, su servidora ya presentó su amparo de manera presencial, hicimos una guía de cómo presentar el amparo porque no es nada más llenarlo y entregarlo, sí hay que dar seguimiento a un posible requerimiento del juez. De hecho la idea es ver si se suman cámaras de comercio, si se suman barras y colegios de abogados, para que puedan también apoyar en la defensa de este derecho”.

Explican formato de amparo digital

En compañía de diversos senadores entre los que se encontraba el coordinador de la bancada, Julen Rementería, dio cuenta de los pasos a seguir.

“Tener una copia de su último estado de telefonía, aquí está el mío, esa copia anexarla al amparo, tendrá que coincidir el nombre de la línea celular con la persona que está presentando el amparo”.

Por su parte el senador Jesús Horacio González quien colabora en esta tarea de manera activa, pronosticó que habrá una lluvia de amparos para hacer frente a la medida recién aprobada por los senadores de Morena y sus aliados y que calificó como absolutamente inconstitucional.

“Y lo que sí les puedo decir es que para hacerlo de manera electrónica se requieren tres documentos, uno es el formato del amparo, el segundo es una factura que ampare que tú eres el usuario de tal servicio de telefonía celular y por último la famosa firma electrónica o la FIEL, que es la que utilizamos para hacer cualquier operación ante Hacienda. Con esto esperaríamos en una semana poder tener el amparo, lo que estamos viendo con esto es que muy probablemente va a haber una lluvia de amparos por todos lados”.

Pusieron a disposición de los interesados las ligas del amparo y guía del llenado.

Modelo amparo:

drive.google.com/file/d/1_Vaarst-pZvtwQAM4VVRuwv8fOECTUyf/view?usp=sharing

Guía de llenado:

https://drive.google.com/file/d/1q3Iehj5RFcTDUm3inuULouX9x3q0ibCg/view?usp=sharing

La senadora Xóchitl Gálvez insistió en que el padrón es anticonstitucional y no servirá absolutamente de nada más que para tener los datos biométricos de los ciudadanos de manera ilegal.

“Ahí les va la nota nueva, los nuevos celulares ya no van a tener SIMs, eso que tenemos aquí se llama SIM, ya no va a haber SIMs, ya van a ser ESIMs, y bastará que pongas un código QR, que los escanees de un correo electrónico que te llegue para que te bajen tu ESIM, tú vas a poder tener varias líneas celulares en tu teléfono, con varias ESIMs de diferente partes del mundo, vas a poder contratar con quien quieras tus servicios de telecomunicaciones y ya no vas a tener que ir a una tienda a comprar SIMs, o sea, cuando esté listo el padrón el mundo ya cambió, ése es el problema de tratar de culpar a los ciudadanos de la inseguridad, cuando sabemos todos que las llamadas telefónicas salen de las cárceles, la mayoría de la ciudad de México” .