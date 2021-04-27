Finalizará estado de emergencia en Portugal

El estado de emergencia en Portugal, implementado para reducir contagios por COVID-19, finalizará el viernes 30 de abril, anunció el presidente el Marcelo Rebelo de Sousa. La decisón fue tomada ya que las infecciones y contagios han disminuido drásticamente, tras más de tres meses de estar en vigor el estado de excepción.

"Decidí no renovar el estado de emergencia. Al tomar esta decisión se tuvo en cuenta la estabilización e incluso la disminución del promedio de muertes, (así como) el número de pacientes en salas y cuidados intensivos, la reducción del número R, y la estabilización del número de infectados. En otras palabras, la incidencia de la pandemia", adeguró el mandatario portugés en conferencia de prensa.

El estado de emergencia en Portugal fue declarado desde noviembre para hacer frente a lo que entonces era el peor aumento mundial de infecciones, ya que permitió al gobierno imponer medidas duras para suspender los derechos y libertades de las personas en pro de contener el avance del coronavirus en el país

"Sin un estado de emergencia, como han dejado claro el gobierno y el primer ministro en sus intervenciones, es necesario mantener o adoptar todas las medidas imprescindibles para evitar retrocesos, una vuelta a un pasado que no queremos. Y añado que, si es necesario, no dudaré en declarar un nuevo estado de emergencia", dijo el presidente Rebelo en un discurso televisado.

Portugal pasará a un estado de que aún le permite al gobierno imponer algunas medidas para reducir el riesgo de contagio, pero mucho más limitadas y deben estar justificadas.

Menos restricciones por COVID en Portugal

Las restricciones de cierre comenzaron a suavizarse a mediados de marzo y las escuelas, restaurantes y cafés, centros comerciales, museos y otros servicios no esenciales ahora han reabierto, pero bajo estrictas reglas para reducir el riesgo de contagio.

Se espera que la cuarta y última fase de la flexibilización del encierro comience el lunes 3 de mayo, con grandes eventos al aire libre y bajo techo permitidos bajo restricciones de capacidad, así como todas las actividades deportivas.

Portugal, con poco más de 10 millones de habitantes, ha informado de un total de 16,970 muertes. El número total de casos de coronavirus es de 834,991. Además, el lunes 26 de abril no informó sobre muertes relacionadas con el coronavirus por primera vez desde agosto.

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