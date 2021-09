Formato de comparecencias debería cambiarse: senadores

Cd. de México.- Senadores de todos los partidos políticos piden que se cambie el formato de las comparecencias de los secretarios de Estado y funcionarios de diversos niveles que acuden al Congreso a rendir cuentas como parte de la Glosa del Informe Presidencial, o por petición de los legisladores.

El senador del PAN, Damián Zepeda consideró que el actual formato en el que hay una primera exposición del funcionario en turno y posteriormente una batería de participaciones de los diputados o senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios sin que haya interlocución directa entre legislador y el funcionario, está totalmente rebasada.

Dijo que no tiene caso continuar con ese formato pues no hay respuestas a los diversos planteamientos debido a que el funcionario escucha varios planteamientos o preguntas a la vez lo que no le permite dar respuesta directa a los cuestionamientos.

“La verdad de las cosas es que creo que el formato de las comparecencias está rebasado, o sea terminan siendo monólogos, los secretarios vienen y dicen lo que les viene en gana, los senadores comparten cada quien su visión que es muy válido, pero no hay respuestas”.

Dijo el legislador que es preciso implementar un esquema de rendición de cuentas como en los sistemas parlamentarios europeos en dónde hay un diálogo directo con los funcionarios que acuden a comparecer.

“Me parece que debemos de aprenden de los modelos parlamentarios, particularmente de países europeos dónde vemos intercambios directos entre los primeros ministros y de sus propios parlamentos, yo creo que de ahí deberíamos de aprender, de esquemas de pregunta-respuesta, y tienen que contestar lo que se les está preguntando. Este es un esquema, el de México de rendición de cuentas ante representantes de los ciudadanos, no está hablando con subalternos, subordinados y demás, al contrario, vienen aquí a rendir cuentas y el Congreso es para eso, entonces la Glosa del Informe debe de servir para analizar los datos y para generar un intercambio real y para sacar un análisis de lo que se hizo bien, se hizo mal y mejorarlo, porque esto no sirve para nada”.

Piden más dinamismo en comparecencias.

Por su parte el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, José Narro de la fracción de Morena, indicó que las comparecencias deben tener mayor dinamismo, apertura y tolerancia por parte de los comparecientes, en dónde se escuche a los legisladores con atención y no se les desdeñe, ni se les minimice por sus planteamientos.

“Los informes deben ser espacios en donde los legisladores tengan la palabra y en dónde los funcionarios vengan a rendir cuentas, escuchen, respondan y cierren los legisladores las intervenciones y no el funcionario, precisamente es el día del legislador. Muchas veces los funcionarios en todo el año ni reciben a los legisladores, ni los escuchan y entonces hoy se trata de que ellos vengan y respondan a los legisladores que representan a sus estados, representan el quehacer, la voz de la gente que está en los diversos lugares y que a veces no se sienten atendidos por el funcionario, entonces al formato hay que darle más, más el lugar a los legisladores, hay que abrir más ese esquema”.

Por su parte el senador Armando Guadiana, también de Morena, se pronunció por que haya una mejor interlocución entre el compareciente y los legisladores. Apoyó el que se cambie el formato de las comparecencias y que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal intervenga para que inicien las consultas con todos los Grupos Parlamentarios a fin de lograr ese objetivo.

“Debería de haber más interlocución de los participantes, intercambio de ideas que eso es lo importante de los diferentes Grupos Parlamentarios. Yo estoy de acuerdo porque esto se vuelve monótono, pues pasa una persona a hablar de un Grupo Parlamentario, la otra y ahí queda. Hay que platicarlo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal para que lo comente con los demás líderes de los distintos Grupos Parlamentarios”.