G7 donará mil millones de vacunas contra la COVID-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, espera que el Grupo de los Siete (G7) se comprementa a donar 1,000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. La meta es inocular al mundo, particularmente a los países más pobres, para fines del próximo año.

Pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió intensificar la batalla contra el coronavirus con una donación de 500 millones de dosis de Pfizer, Johnson dijo que Gran Bretaña entregaría al menos 100 millones de vacunas excedentes a las naciones más necesitadas.

"Como resultado del éxito del programa de vacunas del Reino Unido, ahora estamos en condiciones de compartir algunas de nuestras dosis excedentes con quienes las necesitan", dice un extracto del anuncio publicado por su oficina. "Al hacerlo, daremos un enorme paso para vencer esta pandemia para siempre".

Johnson ya ha pedido a los líderes del G7 que se comprometan a vacunar a todo el mundo para fines de 2022. Se espera que Alemania, Canadá, Francia, Italia y Japón se comprometan a donar las dosis restantes (400 millones) durante la cumbre de tres días que tendrá el grupo en Carbis Bay, en el condado de Cornwall (Cornuales).

It was a pleasure to welcome you to Cornwall Mr President. Together we’re going to build back better from the pandemic, help to vaccinate the world and make 2021 the decisive moment in the fight against climate change. https://t.co/rDNuY2U1zE — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 10, 2021

¿La donación del G7 será suficiente para vacunar al mundo?

Algunos grupos de campaña condenaron el plan como una gota en el océano. Oxfam, una confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales que combate la pobreza, estimó que para lograr vacunarse casi 4,000 millones de personas dependerán del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX), el programa que distribuye inyecciones contra el coronavirus a países de ingresos bajos y medios.

Con una población mundial cercana a los 8,000 millones y la mayoría de las personas necesitando dos dosis, los activistas dijeron que los compromisos marcan un comienzo, pero que los líderes mundiales debían ir mucho más lejos y mucho más rápido.

"El objetivo del G7 de proporcionar 1,000 millones de dosis debe considerarse como un mínimo absoluto y el plazo debe acelerarse", dijo Lis Wallace, del grupo de campaña contra la pobreza ONE. "Estamos en una carrera contra este virus y cuanto más tiempo esté a la cabeza, mayor será el riesgo de nuevas variantes, más peligrosas, que socaven el progreso global".

De los 100 millones de inyecciones británicas, 80 millones se destinarán al programa COVAX que lidera la Organización Mundial de la Salud y el resto se compartirá con países necesitados.

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